Médico de familia, no todo funciona. Esto es lo que debe cambiar | Melina Gabanelli

Thomas Edison, uno de los mayores inventores de todos los tiempos, dijo que el médico del futuro no dará medicamentos, sino que motivará a sus pacientes a cuidar su cuerpo y prevenir enfermedades. Un siglo después Aún no se ha visto el tipo de médico que tiene tiempo para escuchar a sus pacientes.. Bastará con que los pacientes puedan al menos obtener una ayuda digna de ese nombre de su médico de cabecera, que es el primer punto de contacto cuando tienen un problema de salud. El sistema sanitario se pone a prueba por falta de financiaciónCon escasez de especialistas en los hospitales donde se necesitan, y listas de espera que obligan a los ciudadanos a pagar de su bolsillo al menos 4 visitas y 2 pruebas diagnósticas de cada 10. Quienes no pueden costear el tratamiento a menudo lo abandonan. En este contexto, la personalidad del médico de familia es un referente imprescindiblePero son pocos, están infravalorados y no están suficientemente capacitados para responder a las necesidades de una población de edad avanzada con enfermedades crónicas cada vez mayor. Es necesario rediseñar la medicina familiar y hoy hay muchas posibilidades de que en 50 años estemos ante el mayor cambio generacional.

quien entra y quien sale En los próximos seis años, de los 37.860 médicos de familia en servicio, 12.600 se jubilarán.. Este es uno de cada 3. En el mismo periodo se estima que ingresarán 10.714. Esto significa que las entradas no cubrirán las salidas, y ahora cada médico de cabecera es responsable de 1.399 pacientes frente a los 1.171 pacientes de hace 10 años (Aquí 10 b3). Es hora de empezar a pensar ahora en invertir en una carrera que es el primer filtro de la saturación de las salas de urgencias, que durante muchos años ha sido relegada culpablemente a la Serie B. ¿Qué hacer? Veámoslo punto por punto siguiéndolos en su carrera: desde que empezaron a estudiar medicina, hasta que entraron a trabajar en su clínica.

Profesión sin currículum En primer lugar, se debería animar a los jóvenes titulados a convertirse en médicos de familia, algo que hoy no ocurre.: El 78% de los estudiantes de medicina durante 6 años de estudio en la universidad ni siquiera tienen la oportunidad de aprender sobre el trabajo de un médico general porque las universidades no ofrecen clases específicas, pasantías o la presencia de médicos de cabecera en los cursos. Una vez que hayas finalizado tus estudios universitarios, Deben eliminarse las disparidades económicas entre quienes asisten a un curso de tres años para convertirse en médicos de familia y quienes asisten a una escuela especializada para convertirse en cirujanos, cardiólogos, cirujanos ortopédicos, etc.. La formación de médicos de cabecera, que no es universitaria sino regional, se financia con una beca de 11.000 euros al año, es decir, 966 euros al mes, teniendo en cuenta el Irpef, con aportaciones a cargo de quienes asisten y sin subsidio en caso de maternidad. La situación de los residentes de hospitales que reciben una beca de 26.000 euros al año, con abonos incluidos y sin IRBV, es completamente diferente. Esto realmente demuestra una falta de interés en el médico de cabecera. El resultado es que, si los nuevos graduados en medicina tienen una alternativa, normalmente la prefieren: las cifras muestran que cuantas más plazas hay en las escuelas especializadas, menos candidatos hay para el curso de tres años para convertirse en médicos generales. de hecho Si en 2019 hubo 1.765 becas, hubo 4 candidatos por cada plaza disponible, en 2023, con 2.596 plazas, hubo 10 regiones (como Lombardía, Piamonte, Véneto y Toscana) No pudieron cubrir todas las becas y 347 de ellas no prosperaron.

Curso de entrenamiento ¿Qué sucede cuando los médicos jóvenes llegan al curso de formación de tres años? El programa de actividades está organizado por normas desde hace 18 años (DM 7 de marzo de 2006 Aquí) que no proporciona en 16.00 horas una teoría de la información actualizada en el tiempo: desde el trabajo en casas comunitarias financiadas por el Pnrr, hasta el uso de equipos para exámenes de primer nivel (espirómetros, ECG, ultrasonidos), etc. Desde 2018, los médicos de cabecera en formación pueden trabajar en la clínica con sus pacientes (Aquí está el arte. 9), y a partir de 2020, se computarán 3.200 horas de formación práctica entre las horas de trabajo en la clínica sin profesor real (aquí). Es una paradoja porque en esencia es como admitir que un curso sirve de poco. La solución puede ser transformar la formación del médico de familia en una auténtica especialidadSiguiendo el ejemplo de las escuelas europeas de “medicina de familia”. Con toda probabilidad, esto elevaría el nivel de la profesión, la haría más atractiva para los mejores graduados y también quedaría fuera del control de los lobbystas de los poderosos sindicatos médicos que hoy dirigen las escuelas de formación y tienen todos los intereses para mantener el status quo (ver Sala de datos Septiembre de 2022).

Servicios prestados Luego, cuando un médico de familia ingresa a su propia práctica, debe poder brindar servicios a los pacientes de acuerdo con sus crecientes necesidades.. Tomemos como ejemplo un paciente con enfermedad cardiovascular crónica. Hoy acude a su médico de cabecera, quien lo remite para un examen cardíaco y un ECG. Luego, el paciente debe acudir a Cobb para hacer una reserva, perdiendo tiempo en la lista de espera. Sin embargo, si el médico dispone de un ECG y está capacitado para utilizarlo, puede monitorizarlo directamente y enviarlo al especialista sólo en caso de problemas críticos. Hoy en día, se examina al paciente sospechoso de sufrir cólico renal y el médico de familia puede recetarle un sedante y enviarlo a una ecografía. Sin embargo, si tiene acceso a una ecografía, puede evaluar si hay un cálculo y comenzar el tratamiento. El 28 de enero de 2020, se asignaron 235 millones de euros para proporcionar a los médicos de cabecera las herramientas necesarias para las pruebas de nivel 1 (aquí), pero todavía no se ha comprado nada. Esto también puede deberse a la resistencia de las personas mayores que afirman no saber cómo utilizarlas, mientras que el 70% de los médicos más jóvenes cree que es importante poder realizar estas pruebas.