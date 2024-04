La enfermedad de N'Dicka y la emergencia de De Rossi

respeto

De Rossi gira los brazos, los coloca delante de la cara y luego los retira. Todos comprendieron que la situación era grave: tanto es así que cuando un grupo de jugadores situados junto a N'Dika se volvieron hacia los espectadores e hicieron gestos de silencio, todo el estadio se cerró de repente. Ya no hay blanco y negro, amarillo o rojo, pero 25.000 personas en un estadio abarrotado muestran respeto por este dramático momento. El rostro del entrenador está tenso y se lee el miedo en su rostro: habla con los jugadores, con el árbitro Barreto, con Gabriele Cioffi, su compañero. Cuando Ndika sale en camilla, se vuelve hacia él y casi le da unas palmaditas en la cabeza. El jugador asiente con la cabeza, levanta el pulgar, luego lo llevan a los vestuarios y comienzan las conversaciones en el campo, a la entrada del túnel. Allí están los jugadores acurrucados en círculo, con cámaras y micrófonos cercanos encuadrándolos, y escuchan al entrenador decir “los chicos no pueden jugar”. No se siente seguro, De Rossi. Pide al árbitro que vaya a los vestuarios, y allí va con Gianluca Mancini, que se quitó el dorsal y debería haber entrado en lugar de N'Dika, si se tratara de una lesión normal.