Medallero de París 2024: Comparación con Tokio y las dos medallas de oro adicionales, lo que nos dicen de Italia

aAriana Ravelli, enviada a París

Dos oros y tres platas más que la última edición, 20 cuartos puestos serán premiados por primera vez por el presidente Mattarella junto con los medallistas.

París – Las medallas, por supuesto, se pueden contar: y esto es 40como en Tokiocon dos oros más, tres platas más, cinco bronces menos y 20 cuartos puestos (nadie como nosotros) lo que da una idea de la amplitud del movimiento. Quien será galardonado por primera vez con el Premio Quirinale en la ceremonia que se realizará el 23 de septiembre con los medallistas. Basta hablar de “la mejor expedición italiana de la historia”, una frase que nos decimos desde hace tres años y que se ha convertido en una buena costumbre. “El número de finales ganadas ha pasado de 67 en Tokio a 79 aquí, lo que es un signo de la calidad de los atletas traídos”, es una de las muchas declaraciones para la imagen de Italia en París elegida por el presidente del CONI, Giovanni Malagò, que le dio “8,5” a este cargo. “Grandes Juegos Olímpicos”.

Se pesan las medallas Sin embargo, las medallas también se pesan sin ofender a nadie. Se puede decir que el movimiento deportivo italiano no pierde su cohesión, esencia y calidad. Por supuesto que el pasado no vuelve de la misma manera, cinco oros en atletismo probablemente no se repitan (salvo el caso de Tampere, una plata y dos bronces todavía nos hacen olvidar las épocas en las que íbamos al estadio a ver a Bolt y el azul prácticamente no existía).

Pero ella nos sorprendió Gimnasia (La verdadera sorpresa en París: oro por “It Never Happened” con Alice D’Amato, plata y We Had to Go Back to 28, tres bronces), estoy nadando (Dos oros de Ceccon-Martinenghi (“y son siete en toda la historia”), una plata y tres bronces con Paltrinieri el nadador más condecorado de todos los tiempos: “Para mí, podría ser el abanderado de Los Ángeles”, continúa Málaga), y se confirmó Ciclismo (Perdimos la medalla de oro en la persecución, la compensamos con un oro de Josini Consoni, luego 2 platas a 0 en Tokio y 1 bronce a 2, pero algunos atletas al final del recorrido y la ausencia del la pista tuvo que parar), y terminamos con una hermosa medalla de voleibol femenino. Significa sobresalir en deportes nobles, con fuertes tradiciones olímpicas y una feroz competencia global.

Hablar de tradiciones y cercaen el pasado, nuestra bóveda de medallas, llenando el cofre con el oro que faltaba en Tokio (con un nuevo oro: una espada femenina), falta el oro único de Río y quizás el remordimiento de las chicas chip. Pero los tiros volvieron a sus niveles (tres medallas más que Tokio). Pero ya no es el momento para que Italia se abastezca de algunas especialidades.

¿Qué nos dicen las medallas de París? Porque, finalmente, las medallas también hablan, nos dicen algo de nosotros mismos. ¿Cómo ha cambiado el país? Reflejándonos en el Sena, cSe nos descubre multidisciplinarios, hijos de la nueva Italia mixta, con muchas mujeres en la cima, y ​​como en la economía real, Fuerte en mano de obra de calidadde pequeños hechos (uno para todos: Brescia en gimnasia, o Misani en taekwondo) que se han convertido en líderes mundiales.

No tenemos a Marchand, que ganó solo 4 oros (Francia aprovechó, como siempre, la ventaja de jugar en casa, pasando de 33 a 63 medallas, y Japón, como era de esperar, cayó de 58 a 45), no somos como Corea, que se llevó 5 oros de 5 en tiro con arco (de 6 a 13 oros), sin embargo Medallamos en 20 deportes diferentes. Nuestros rostros, desde Forlani hasta Egono, son finalmente tan diversos como los rostros de otros países, “pero no creo que otros tengan nuestras dificultades: pudimos obtener la ciudadanía para Díaz y Antropova, pero no pudimos hacerlo. .” En cuanto al jugador de voleibol Reichlecki, natural de Luxemburgo, que podría haber estado presente”, critica el político a Malago.

Compensan el envejecimiento del país en el que el deporte no ayuda al deporte: “Hemos perdido cinco millones de jóvenes en treinta años y, en cualquier caso, hemos superado a Alemania, que tiene el doble de población. Pero si algo no cambia, especialmente en las escuelas, el problema de los deportes de equipo no se solucionará: la medalla de voleibol es sólo la sexta desde 1896 hasta hoy. Aquí es donde empezar de nuevo con Destino Los Ángeles.