Call of Duty: Black Ops 6 se lanza en Game Pass pero Xbox no puede anunciarlo mucho debido a un rumor

Call of Duty: Black Ops 6 estará disponible en el lanzamiento en Game Pass pero Xbox no puede anunciarloo al menos no puede hacerlo a gran escala, según un extraño rumor reportado por dos creadores de contenido diferentes con múltiples conexiones en Microsoft.

Durante el último episodio del podcast Iron Lords, la presentadora y creadora del podcast Paris Informaron haber escuchado los mismos sonidos. Detrás de escena, una tercera fuente se unió al coro de lo que parece ser uno de los términos del acuerdo firmado con Sony.

En la práctica, Call of Duty: Black Ops 6 formará parte del catálogo de Xbox Game Pass a partir de su debut el próximo 25 de octubre, y como sabemos Microsoft lo ha anunciado oficialmente, pero A nivel de marketing, la empresa se verá obligada a «dar un paso atrás». En este sentido.