Me alegro de que hayas vivido como nunca antes.

Gaia Tortura se despidió de su hermana Silvia: «Te has quedado dormida y creo que has decidido dejarnos libres y liberarte de una situación que no querías vivir».

Él escribió: «Dormiste y pensaste que decidiste liberarnos y liberarte de una situación en la que no querías vivir». jaya tortura Hablando de su hermana Silvia, Falleció hoy a la edad de 59 años.. Ambas son hijas del presentador de televisión Enzo Tortura, quien también murió a los 59 años de cáncer de pulmón. Sobre la enfermedad de su hermana, la subdirectora del TgLa7, Gaia Tortura, explicó: “Sylvia tuvo un evento cerebral hace un año y dos meses. Luego estuvo varios meses hospitalizada en el Hospital de Rehabilitación de Santa Lucía”.

Esta es la larga publicación que Gaia Tortora publicó en Facebook:

Aquí estamos hermana mayor, necesitamos saludarte, y agradecer la efusión de cariño que nos acompaña, para decir algo como siempre lo hemos hecho, claridad y transparencia. He protegido la privacidad de Sylvia y de mi madre en todos los sentidos durante un año y dos meses porque eso es lo que somos: confidenciales. Sylvia tuvo un evento cerebral hace un año y dos meses. Luego estuvo internada varios meses en el Hospital de Rehabilitación de Santa Lucía. Aprovecho esta oportunidad una vez más para agradecer a los médicos, terapeutas y enfermeras de la sala a la que he asistido como hogar durante un año. Allí conocí historias, personas, sufrimiento y dignidad. Nunca olvidaré la fuerza que nos dimos el uno al otro.

Esta es la única verdad. También estuve contigo el domingo por la tarde hasta la hora de la cena. Te dormiste y creo que decidiste liberarnos y liberarte de una situación que no querías vivir. Llegué a casa con una extraña calma porque después me di cuenta que al cuidarte un domingo por la tarde me hiciste entender más lo que significa estar en esta situación. Nos lo hemos dicho en momentos inesperados. No sé cómo agradecerles a todos por los mensajes, poco a poco intentaré responder a todos.

Estoy tan feliz de vivir contigo este año tal vez como nunca antes.