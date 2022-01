Esta es la cantidad de dinero que es bueno mantener en stock

¿Cuánto dinero es bueno mantener en una cuenta corriente para evitar sorpresas desagradables? Así que entremos en detalles y veamos todo lo que hay que saber al respecto.

Alimentos, facturas de servicios públicos, ropa y mucho más. Hay muchas veces en las que nos encontramos teniendo que deshacernos de él. Dinero Con el fin de pagar los diversos bienes y servicios que nos interesan, y son capaces de satisfacer las diferentes necesidades diarias. Una explicación clara de cómo Dinero Se muestran útiles en diferentes circunstancias, hasta el punto de que muchas personas están prestando cada vez más atención al mundo del ahorro.

De esta manera, por otro lado, es posible tener a disposición algunos fondos para utilizar en caso de necesidad. Al mismo tiempo, no falta el escepticismo al respecto, y muchos se preguntan cuánto dinero es bueno conservar. InventarioPara no tener que lidiar con sorpresas desagradables. Así que entremos en detalles y veamos todo lo que hay que saber al respecto.

Cuenta corriente, ¿cuánto dinero conviene mantener en stock? Esto es lo que necesita saber

Deja por ti mismo Poner dinero en su cuenta corriente a menudo es contraproducente debido a los costos y riesgos emergente. En este contexto, de hecho, muchos se preguntan cuánto dinero es apropiado mantener en stock para evitar tener que lidiar con sorpresas desagradables. Bueno, el primer consejo es ante todo un consejo. Evita ponerte rojo. En este último caso, de hecho, existe el riesgo de tener que lidiar con consecuencias desagradables, debido al alto interés a pagar.

Pero no solo eso, los expertos del sector lo aconsejan El stock medio no supera los 5 mil euros. Esto se debe a que si en la cuenta de un individuo se registra un stock anual promedio que excede este límite, éste tiene que hacer frente a un retiro forzoso, olibre de impuestos. Esta última cantidad es igual a 34,20 euros anuales para personas físicas y 100 euros anuales para personas jurídicas.

Si todo esto no es suficiente, entonces mantener el dinero en la cuenta corriente no es adecuado ahora, ya que los ingresos por intereses ahora son cercanos a cero. Por ello, el consejo es dejar un stake en la cuenta. No superior a 5 mil euros Invertir el excedente en otras herramientas. Estos últimos incluyen, por ejemplo, las cuentas de depósito.

La mejor cuenta corriente no supera los 100.000 euros: el motivo

Pero no solo eso, hay otro aspecto que no se debe pasar por alto que es Cobertura del Fondo Interbancario de Protección de Depósitos, el llamado FITD. Este último está destinado a proteger a los titulares de cuentas por montos de hasta 100 mil euros, en caso de que el banco de referencia, por ejemplo, encuentre dificultades.

En la cuenta corriente, pierdes 300 euros sin darte cuenta: la última terrible pesadilla

Esto significa que Hasta 100 mil euros, el titular de la cuenta no tiene nada que temer. Sin embargo, para números más altos, puede terminar siendo escéptico. Precisamente por eso, dejar grandes cantidades de dinero en tu cuenta corriente puede ser un riesgo, por lo que se recomienda evitar mantener más de 100.000€ en la cuenta.