McCullough: Uno de nuestros peores temores se hace realidad: el material genético que codifica la proteína Spike se transcribe de forma inversa y se integra en el genoma humano.

Dr. McCulu en uno de sus Pío Informes de estudios publicados en Cuestiones actuales en biología molecularuna revista científica internacional de acceso abierto y revisada por pares sobre biología molecular, publicada mensualmente en línea por MDPI, es un estudio de la transcripción inversa de la proteína espiga producida por una vacuna COVID-19 en el genoma humano.

Escribió en su tuit:

Alden et al, Universidad de Lund, Suecia, confirman uno de nuestros peores temores. El material genético exógeno que codifica la peligrosa proteína espiga se transcribe en el genoma humano; Posibilidad de expresión a largo plazo/síntesis constitutiva de la enfermedad potenciada/pico letal. «

A continuación se muestra un resumen del estudio que puede consultar aquí:

Resumen:

Los estudios preclínicos de la vacuna COVID-19 mRNA BNT162b2, desarrollada por Pfizer y BioNTech, mostraron efectos hepatotóxicos reversibles en animales que recibieron la inyección de BNT162b2. Además, un estudio reciente mostró que el ARN del SARS-CoV-2 se puede transcribir e incorporar al genoma de la célula humana. En este estudio, examinamos el efecto de BNT162b2 en la línea celular de hepatoma humano Huh7 in vitro. Las células Huh7 se expusieron a BNT162b2 y se realizó una PCR cuantitativa en el ARN extraído de las células. Detectamos altos niveles de BNT162b2 en células Huh7 y cambios en la expresión génica del elemento nuclear 1 de rayas largas (LINE-1), una transcriptasa inversa endógena. La inmunohistoquímica que utiliza la unión de anticuerpos a la proteína de unión a ARN con marco de lectura abierto (ORFp1) de LINE-1 en células Huh7 tratadas con BNT162b2 indicó una mayor distribución en el núcleo de LINE-1. La reacción en cadena de la polimerasa en el ADN genómico de las células Huh7 expuestas a BNT162b2 amplificó la secuencia de ADN única de BNT162b2. Nuestros resultados indican una captación rápida de BNT162b2 en la línea celular de hepatoma humano Huh7, lo que conduce a cambios en la expresión y distribución de LINE-1. También mostramos que el ARNm de BNT162b2 se transcribe de forma inversa intracelularmente en ADN dentro de solo 6 h después de la exposición a BNT162b2.

NÓTESE BIEN: Peter Andrew McCullough Es uno de los cardiólogos más respetados de Estados Unidos y es profesor en la Universidad Cristiana de Texas y en la Facultad de Medicina del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte de Texas. Anteriormente, fue asociado sénior en medicina interna en el Centro Médico de la Universidad de Baylor en Dallas, Texas, y profesor en la Universidad Texas A&M. Es el editor en jefe de Journals Reviews in Cardiovascular Medicine y el fundador y actual presidente de la Cardiovascular Association of America y coeditor de la revista de la asociación, Cardiorenal Medicine.