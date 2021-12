Massimo Ranieri, defínalo como un hijo: este es él | Es muy famoso – el demócrata

¿Sabías que el cantante Massimo Ranieri tiene un «hijo» secreto? Este es su heredero

Si uno piensa en la historia de la música italiana, tampoco puede pensar en ella. Massimo Ranieri. Puede presumir de una carrera muy larga, que comenzó en 1964, cuando era apenas un adolescente. Durante estos casi sesenta años publicó un buen libro 31 álbum Se han vendido millones y millones de discos. Además de esto, también ha demostrado que también es muy talentosa en el baile y el doblaje.

Sin duda, es uno de los cantantes italianos más famosos, también conocido en el extranjero y contribuyó a la escritura. Historia de la música italiana. Originario de una familia napolitana muy pobre, dijo que su encuentro con la música fue uno de los más originales. De hecho, de niño nunca soñó con ejercer esta profesión pero casi todo sucedió por casualidad.

De hecho, cuando era solo un niño, se vio obligado a realizar varios trabajos para ayudar a su familia. En particular, muchas personas ya se habían dado cuenta bella voz Y entonces sus compañeros lo llevaron sobre una roca y Obligarlo a cantarDe lo contrario, no lo habrían devuelto. No sabía nadar y por eso obedecía.

Massimo Ranieri, el «hijo» secreto

Entre estos episodios, Massimo Ranieri declaró: “Les encantaba mi voz, cancelaron muchos cambios y yo participé en ellos. Luego terminé en un bar y allí también estaba cantando a los clientes.A partir de aquí, pasa a convertirte Profesionales Fue breve y en poco tiempo se hizo muy famoso primero en toda Campania y luego en el mundo.

También se sabe que tiene Vida privada Además del trabajador. Cuánto tiempo reservadoSabes, su primer gran amor fue Franca Sebastiani con el que ha estado asociado durante muchos años. Hasta 1991 estuvo en una relación con Barbara Nassinbein luego con Lily Martinucci.

Sólo hay uno muchachaChristiana nació del primer socio. Sin embargo, hace poco tiempo se descubrió También habrá otro «hijo».

Estamos hablando del colega Tiziano Ferro, muy activo y conocido en el panorama discográfico. Obviamente, no hay relación de sangre entre los dos, pero solo hay una relación de sangre. gran informe A pesar de la diferencia de edad. Sin embargo, desde hace algún tiempo se rumoreaba que el menor es hijo de Giovanni Calloni (este es el nombre real del artista). Esto claramente no es cierto, pero debe admitirse que semejanza física Es bastante genial.