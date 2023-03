Massimo Giletti revela que recibió un mensaje amenazante para Non è l’Arena: el anuncio está en vivo

Massimo Gilettidurante el último episodio de no es el anilloreveló que había recibido amenazas graves. El conductor ha estado manejando el caso durante algún tiempo. Mateo Messina Mooney Hay preocupaciones de que las cosas pueden estar conectadas. Sin embargo, advierte a quien envió el mensaje que no tenga miedo.





Massimo Giletti responde a las amenazas

Mirando directo a la cámara, con voz firme: Massimo Giletti lo reveló en la televisión en vivo Recibí un nuevo mensaje amenazante anónimo. El director de Non è l’Arena no precisó su contenido, pero se dirigió directamente a la persona a la que se lo envió.

«Quiero que se sepa: soy Recibí una carta muy pesada esta semana.Ayer recibí amenazas reales”, dijo, dando a entender además que habían entrado algunos nombres que podrían haberlo asustado.

«no tengo miedo – Como dijo – le digo al que me vigila, y al que me lo envió. No tengo miedo.” Lo repite varias veces, sin dejar de mirar directamente a los ojos, idealmente, de quien lo amenazó.

Porque Giletti fue amenazado

Aunque no se especifica el contenido de la carta amenazante, el motivo parece claro: desde hace tiempo Massimo Giletti sigue el caso vinculado a la detención de Matteo Messina Denaro y sobre todo a las investigaciones en curso para desmantelar la red que lo ha protegido durante 30 años.

Cuando divulgó el mensaje recibido, el conductor solo estaba transmitiendo servicios relacionados con las últimas noticias, como Kalimat. gerente de la escuela Donde conoce a la mujer que iba a tener Relaciones con el expresidente de la Cosa Nostra.





Un miembro del consejo regional ismail lavarderael director debe tomar una posición clara sobre este tema, porque «uno no puede ser vago sobre estos temas y lamentablemente hubo mucha vaguedad en esta historia».

Giletti y chistes sobre OnlyFans en Non è l’Arena

No sólo la mafia y las amenazas. Gracias al episodio Non è l’Arena que escribió domingo, 26 de marzo de 2023Giletti también ocupó un lugar en las tendencias de Twitter y las portadas de otro segmento de su programa.

Anfitriona activa de 26 años Solo fanáticospreguntó Giletti, la plataforma que alberga fotos y videos exclusivos pagados de carácter mayoritariamente sexual. ¿Cuánto ganó? y que eran Las cosas más raras y mimadas. le preguntaron.





Ella es, además de reveladora para llevársela. 2000 euros al mes Gracias a esta actividad, dijo, algunas personas le pidieron que Defecar u orinar en ropa interior Para enviar el vídeo a partir de entonces una cifra cercana a los 100 euros.