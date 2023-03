Incluso las bicicletas pueden ser multadas: las sanciones son increíbles

Quienes andan en bicicleta a menudo están convencidos de que no tienen que respetar ninguna regla en la carretera, pero afortunadamente no es así.

pensando en entrar bicicleta Y ser los dueños indiscutibles del camino es uno de los peores errores que uno puede cometer. Nunca usar un auto no significa que eres libre de hacer lo que quieras y las multas no existen ni siquiera en este caso.

El reglamento que establece las normas que deben respetar los ciclistas se refiere aArtículo 182 de la Ley de Tránsito Aporta toda una serie de limitaciones que hay que tener en cuenta.

Los que enumeraremos ahora tienen la misma sanción monetaria, con un mínimo más bajo 26 euros hasta un máximo de 102 euros. Todo esto solo tiene relación con las bicicletas privadas, porque cuando hay bicicletas aptas para el transporte de personas, el valor bajará de De 42 a 173 euros.

Pero vayamos juntos a entender qué se puede y qué no se puede hacer con una bicicleta, empezando por un número «Pasajeros». a mi Leyes de Tránsito Está permitido ayudar y llevar a un amigo detrás de ti, pero solo si el auto lo permite. De lo contrario, no pueden viajar dos personas en bicicleta.

Además, ya sea que esté solo o con un amigo, no hay forma de que pueda salirse con la suya. Quita tu mano del manubrio. No estás en el Giro de Italia y no tienes prisa por ganar la etapa, si quieres que te vean, hazlo de otra manera.

También queda terminantemente prohibida la posibilidad de remolcar un vehículo o remolcar cosas y cosas en la misma bicicleta.

Límites de velocidad para bicicletas: cuidado con los peatones

Entre las diversas restricciones en la calle también está la conocida «cola» que hay que respetar. Esta es una situación en la que no puedes chocar con la inteligencia artificial. ciclistas Sobre todo en la calle.

el Leyes de Tránsito Impone una obligación permanente de permanecer uno detrás del otro, como máximo dos personas pueden permanecer por un corto tiempo. Los que están detrás de ti también pueden seguir el rastro de los que están delante de ti, al menos pensando en mejorar tu tiempo.

Si hay carril bici, no se podrá circular por otras vías. En efecto, recordemos cómo el asfalto central es a todos los efectos exclusivo para automóviles, mientras que la acera es para peatones.

Sin embargo, las normas que deben conocerse son las relativas a los semáforos y los límites de velocidad. En primer lugar hay que respetar la señal de tráfico y las multas serán las mismas que para el coche, y por tanto 167eurosLo mismo ocurre con la velocidad.

Evidentemente no podrá llevarlo por circunvalación ni por autopista, pero si hay un límite en ciudad 30 km/h, Lo mismo debería pasar con las bicicletas. No habrá deducción de puntos, pero definitivamente tampoco se cobrará multa en este caso.

Recuerda siempre que aunque andes en bicicleta no eres Superman, se respetuoso Leyes de Tránsito Te permitirá evitar accidentes y ¿quién crees que tendrá la peor combinación entre moto y coche?