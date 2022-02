Más de 50 en el trabajo, las certificaciones de enfermedades van en aumento. A fin de mes, los controles se activan – Corriere.it

Primer comentario. Pero los números son infinitesimales. Recortaron los salarios de muy pocos en Fincantieri, Ferrovie, Eni y Leonardo, algunas de las filiales públicas con mayor fuerza laboral. Los datos se mantuvieron en secreto en la oficina de correos, Enel y en las principales instituciones bancarias: desde Intesa Sanpaolo hasta Unicredit, o en una importante empresa de leasing como Adecco. Máximo de cincuenta empleados sin certificación mejorada en las plantas de Stellantis: no hay prohibición de actividades y mucho menos la activación de contratos temporales de reemplazo, por el momento, para gestionar las ausencias. Los magros números se refieren a la mayoría de las oficinas regionales de Confindustria, desde Sicilia hasta Toscana: las empresas asociadas registran muy pocos casos. Reacciones similares de los sindicatos no confirman las críticas específicas comunicadas por sus miembros.

Pocos trabajadores no vacunados mayores de 50 años. Desde ayer están sancionados por incumplir la obligación de vacunación que fijó el Gobierno a principios de enero. Algunas estimaciones indican que es público y privado, entre 350 y 400 mil, de los cuales 100 mil como máximo se encuentran en diversas dependencias estatales, incluyendo autoridades locales como municipios y regiones. Pero el mundo de los trabajadores por cuenta propia, consultores, autónomos y profesionales, donde probablemente sería más fácil no sucumbir a una vacuna con menos controles del empleador, para evitar cualquier rendición de cuentas. Además, es demasiado pronto para tener un tamaño de audiencia solo 24 horas después del inicio de la proyección de los delegados designados por la empresa ingresando el código fiscal del empleado en la plataforma INPS Greenpass 50+.

Las empresas se habrían permitido dos semanas antes de empezar Exámenes completos. Fuentes cercanas al INPS revelaron que ha registrado un aumento en los certificados de enfermedad, como sucedió a mediados de octubre cuando entró en vigencia el Corredor Verde Básico en los lugares de trabajo, pero aún no se tienen las cifras. De momento, en cualquier caso, no habrá medidas disciplinarias que prevean sanciones (de 600 a 1500 euros) si el trabajador intenta acceder al centro de trabajo sin el certificado reforzado.

Muchas empresas tienden a adoptar una postura blanda Para persuadir a sus empleados que aún no han sido vacunados para que cumplan. Esto es para no tomar una actitud punitiva hacia ellos y al mismo tiempo proteger a la fuerza laboral. Optar por dar una ventana de trabajo inteligente a quienes no necesariamente tienen que trabajar en su presencia va en esa dirección, y también tiene en cuenta el deterioro de la curva de contagios.