Eugenia es la preferida, no la sufre

Meghan Markle seduce de rojo con raja y escote espectacular

Parece que la poetisa entre Meghan Markle y Harry Empiezas a gritar y ya se habla de una posibilidad divorcio. El hecho de que el príncipe se mostrara solo, sin esposa, o mejor dicho con su compañía, causó mucha discusión. Princesa Eugenia de York, en el Super Bowl. ¿Por qué Megan se perdió un evento mediático tan importante? ¿Por qué la familia Sussex no aprovechó su imagen pública, pues ella brilla cada vez que él aparece juntos?

Meghan y Harry están en problemas

La primera respuesta dada a estas preguntas es que Harry y Meghan Markle En desacuerdo, se vuelve a conectar con su familia a través de uno de los pocos amigos que le quedan, Su prima es Eugenie York. De hecho, la Princesa quedó muy expuesta al acudir al rescate de Harry y mostrarse con él, para demostrar que lo apoya y está lista para ayudarlo.

Por otro lado, esta no es la primera vez que surgen rumores de una crisis entre los cónyuges. Incluso poco después de que Megxit se extendieran los rumores sobre un Plan de secesión, apoyado por la Reina, lo que habría permitido al príncipe volver a Londres y devolverlo a la monarquía sin dejar «manchas» en su currículum. y recientemente Thomas Markle vuelve al tema.

Megan se niega a volver a Londres

Respecto a la posibilidad de que la familia Sussex regrese a Gran Bretaña para el 70 aniversario del reinado de Isabel, Meghan parece haberse impuesto veto. de acuerdo a lo que correo diarioLa señora Markle no tiene intención de poner un pie en Londres por nada del mundo. Además, ella no acompañó a su esposo. Ni siquiera en el funeral de su abuelo, el príncipe Felipe. El pasado mes de abril, pudo disculparse por su embarazo con Lilibet, a quien la Reina nunca conoció, pero ¿ahora qué más puede inventar?

Por lo tanto, incluso este hecho será motivo de desacuerdo entre los cónyuges. Siempre según lo que dicen los verdaderos expertos, informa Meghan Markle no tiene intencion de volver En el Reino Unido no le importa cómo la miren en Inglaterra, porque ganarse al público británico sería una causa perdida. Su intención, según leemos correo diario, está conquistando la escena política americana. Pero si esas son realmente sus intenciones, ¿por qué no aparecer con Harry en un evento tan querido para los Estados Unidos como el Super Bowl? ¿Por qué lo dejó ir con su prima, forjando una fuerte relación con la familia real?

Harry prefiere a Eugenia a Megan

La única explicación que han encontrado los expertos es que las cosas entre ella y Harry no van como deberían. Tal vez conociendo la existencia de «Eugenia» Quería evitar conocerla a toda costa.incluso en una ocasión tan informal, enviar un mensaje claro a la familia real, que el agua está bajo el puente para ella, y que no puede soportar la idea de volver, aunque sea por un corto tiempo, a la vida que una vez tuvo con su marido Harry.

Si bien el hecho de que Harry quisiera conocer a su primo podría significar que el príncipe extraña su presencia anterior, ya que tenía un papel muy específico, incluso si está en el fondo de William y Kate. ¿Cuál es su objetivo ahora si no es ganar millones para mantener a su familia? Es posible que Harry realmente haya preferido a su prima, la princesa, a su esposa, Meghan. Por otro lado, fue Eugenia quien arregló el encuentro entre él y Markle.