«Marie Fore» temporada dos del 17 de noviembre

Las historias de los chicos retenidos en el Instituto Juvenil vuelven a estar en la serie «Mare fuori», cuya segunda temporada se retransmitirá durante seis tardes a partir del 17 de noviembre a las 21.20 horas por Rai2. Los dos primeros episodios ya están disponibles en vista previa en Ray Play En estos episodios, cada preso se encontrará frente a su familia como un espejo, y se le pedirá que elija: ¿seguir sus pasos o negarlo?Nuevos personajes se unirán al instituto, como Kubra, una niña de ascendencia nigeriana culpable del asesinato de su madre; O Sasa, un niño que fue arrestado por violación, un crimen que está convencido de que no cometió. Mientras tanto, se lleva a cabo una investigación fuera de los muros para conocer a los verdaderos culpables de los crímenes cometidos por los jóvenes detenidos.Actores de la serie: Carolina Crescentini, Carmen Riccano, Valentina Romani, Nicolas Mobas, Massimiliano Caiazo, Vincenzo Ferreira, Antonio Di Matteo y Anna Amirati.En el primer episodio titulado «La familia que vendrá», Carmine está colgada entre la vida y la muerte, pero Nina no se rinde, convencida de que hay que crear el futuro. Aplastado por la culpa, Massimo (Carmen Ricano) decide dejar su puesto de capitán, y Paola, directora del instituto interpretado por Carolina Crisentini, se encuentra sola frente a los chicos tras la muerte de Ciro y quiere trasladar a Filippo Ferrari para evitar trágicas consecuencias. . Para negociar el frágil equilibrio, vuelve un viejo conocido.Luego, en el episodio «In Joy and Pain», Sasa, un niño de un pozo de Nápoles, ingresa al instituto con un crimen no revelado y se convierte en un nuevo objetivo. Nadeza está a punto de irse y Filippo convence a sus padres para que la acojan en Milán. Sin embargo, O Chiattillo está en la mira de Pirucchio que quiere vengarse de Ciro. Carmine sale del coma y se casa con Nina bajo protección, con Filippo como testigo, mientras que Di Salvo no es invitado. Entonces el destino presentará la factura.La banda sonora de la segunda temporada de «Mare Fuori», producida y distribuida por RaiCom nuevamente por Stefano Lentini y continúa la colaboración con Raiz, en la canción «Amore che fa male», y con Matteo Paolillo, el autor de «Sangue Nero «, con los actores de doblaje Dos jóvenes y protagonistas seriales: Cardiotrap (Domenico Cuomo) y Gemma (Serena Codato).

«The Sea Out – Temporada dos‘, una coproducción entre Ray’s Novel y Bicommedia.

Directora: Melina Kokoza e Ivan Silvestrini. De una idea original de Christiana Farina. Guión: Maurizio Carrido, Christiana Farina, Luca Munizzi. Producida por Roberto Sessa.