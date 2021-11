¿Cómo explicó Charles Darwin la vida?

Seleccion natural. «He nombrado el principio según el cual cada pequeña diferencia, si es útil, es preservada por el término selección natural.Así, Charles Darwin resumió sus ideas sobre los procesos de evolución, hijos de un mecanismo altamente selectivo. En definitiva: en la naturaleza cada individuo tiende a competir con otros por el uso de los recursos, y en esta lucha a lo largo del tiempo, la población que se adapta mejor al entorno supera, gracias al cambio de algunas características que luego se transmiten a nuevas. generaciones. Si todo esto encuentra amplia confirmación en la evidencia científica actual, en la época de Darwin la idea de que el hombre es como los animales y las plantas – fue el resultado de una larga evolución, y no el fruto de la creación divina, pero de hecho fue revolucionaria.

Mecanismos de herencia. Además, Darwin no comprendió completamente los mecanismos de la herencia. Lo revelarán más tarde la genética moderna (que dio sus primeros pasos en la segunda mitad del siglo XIX, con el monje checo Gregor Johann Mendel), la paleontología y los estudios de ADN. Estas disciplinas confirmarán la calidad de las reflexiones del naturalista inglés. Para que conste, también debemos recordar que el primer científico en proponer una teoría evolutiva asociada al cambio de especies fue el naturalista francés Jean Baptiste de Lamarck (en la obra filosofía de la zoología, 1809) y esas reflexiones similares a las de Darwin también fueron desarrolladas por un naturalista galés Alfred Russell Wallace , que se encontró varias veces. Biffany afirma que «Darwin, sin embargo, tuvo la indudable ventaja de haber explicado en primer lugar los mecanismos y procesos que caracterizan la evolución y diversidad de especies, que se definen con precisión por lo que se puede definir como un ‘filtro ambiental’.

La teoría de la evolución de Darwin tuvo repercusiones inmediatas no solo en el mundo científico, sino también en el filosófico. Aludió, entre otras cosas, al hecho de que ningún organismo puede considerarse «perfecto», porque el carácter que se ha demostrado favorable en una situación particular puede no serlo en otras. Todo esto, en el ámbito religioso, eliminó claramente el mito del hombre moldeado a imagen y semejanza de Dios. «Una entidad superior», dice Bevani. “Así que su idea estaba en conflicto con el concepto bíblico, que se había transmitido antes origen – Que los seres vivos son creación de Dios y, por tanto, inmutables.

Teorías del remo. Sin negar la existencia de Dios, el científico inglés se retiró de los estados de la creación, provocando intensas controversias. Sus actitudes, que colocaban al hombre al mismo nivel que los animales, llegaron incluso a ser consideradas blasfemas. La Iglesia Católica se distanció inmediatamente de él (cambió de posición sólo recientemente), pero la Iglesia Anglicana aceptó sus teorías, tanto es así que en el momento de su muerte (1882) Darwin fue enterrado en la Abadía de Westminster en Londres.

“La controversia desatada por los creacionistas cobrará nueva fuerza en el siglo XX, comenzando por Estados Unidos, donde algunos círculos religiosos radicales defenderán el fundamentalismo ciego, asumiendo que el dictado bíblico es la única verdad”, continúa Bivani. «Las posiciones de los creacionistas han tomado diferentes matices a lo largo del tiempo, volviéndose, por ejemplo, hacia la ‘creación científica’ o el ‘diseño inteligente’, una visión que aparentemente acepta la teoría de la evolución, pero no considera al azar como el motor de la evolución, y defiende una causa final divina «.