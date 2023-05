Marco Mengoni insulta a Meloni, Fabio Fazio es tonto: ¿qué me he «perdido»?

Chaqueta, corbata y bermudas. Marco Mengoni El domingo por la noche en Rai3, invitado del último episodio del programa de Fabio Fazio, decidió declararle la guerra de una vez por todas al buen gusto. tu quoque. Por primera vez públicamente provocador, se reclutó en el ejército de artistas militantes de izquierda. Blanco fácil: el gobierno de Meloni, que se ha propuesto presentar su nuevo disco Prisma, el tercer y último capítulo de la hermosa trilogía con la que el cantautor Lazio ha querido dar voz a la edad adulta. «Prism tiene la capacidad de descomponer la luz y revelar los colores que la componen», dijo mientras presentaba su nuevo trabajo a los periodistas. Mengoni en esa ocasión, lejos del arcoíris, tuvo a bien ver principalmente rojo. Y cayó bruscamente. “Veo muchas cosas en Italia que no entiendo porque en 2023 me parecen obsoletas. Lo que veo hoy me asusta un poco. Italia no debe dar un paso atrás, todos debemos estar unidos. Europa está ahora ante nosotros, y para defender nuestros derechos tenemos que gritar, si es necesario. No tienes que tener miedo de decir ciertas cosas».

A quienes preguntaron si el objetivo particular era la ministra de Igualdad de Oportunidades, Eugenia Roquela, el artista respondió: “No solo eso, también las salidas del jefe de cámara Fontana. Me gustaría entender por qué existe este enfoque. No me gusta usar la palabra fascismo. Aunque no estoy de acuerdo con lo que se dice. ¿Es esto un ejercicio de llamar algo dictatorial? ¿O algo para abrir una discusión y confrontarnos? Por supuesto, si fuera la segunda opción, no me parecería el camino correcto. Veo dominante, como si toda esta gente no viviera en la calle y no fuera al supermercado a hablar con la gente. Cómo juzgar a Cuba desde una habitación cinco estrellas. No tengo ayudantes que hagan todo por mí, no vivo en el Olimpo de los cantantes: tengo amigos que hacen otras cosas con los que me compararía».

el nuevo dueto

Amigos como Elodie, con quien firmó un dúo de verano Crazy music. De las sonrisas de la música afroamericana. Suburbano, pues, sí, pero Nueva York es más italiana de lo que es. Ha estado abiertamente en contra de Giorgia Meloni desde la época de la campaña electoral que al parecer llevó a Marco, normalmente más reflexivo y más elegante que eso, a salir al campo del lado de los que se imponen en el mundo de la cultura y la música y siempre deciden. quien canta y quien se inclina. Fue el punto de inflexión incondicional, el punto de Mengoni, que realmente comenzó en Liverpool, durante la final de Eurovisión, cuando decidió colocar la bandera de inclusión «no solo LGBT+ sino total» junto a Tricolor, un arcoíris realzado con aún más colores. Hermosos conceptos como es y sigue siendo hermosa la música de Marco, que además enriquece su horizonte con interesantes colaboraciones como la del rapero Ernia, con quien Fury Dorgoglio firmó entre rap y dance o déjame y canta con otro rapero, Jason, donde la música se encuentra con el Pop. , rap y soul juntos. hay musica Y siempre será bonito escuchar Mengoni, que también se celebra en Europa. Con la esperanza de que tan pronto como haya pasado el «descanso» de la borrachera, volverá a sí mismo en el otoño con toda su elegancia natural. Básico y atractivo como solo puede ser el verdadero arte. Una perspectiva de color, melodía y armonía convence a más de mil súplicas o lágrimas.