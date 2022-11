Marco Lorne, la muerte es difícil de vencer: «… lamentablemente se fue»

Marco Lorne y Death That Is Hard to Beat, la historia de su experiencia dramática: aquí están los detalles y curiosidades

Hoy es un gran músico de carácter fuerte y honesto que desde niño plantó el sueño del espectáculo: estamos hablando de él, Marco Lorne. Desde hace tiempo, su nombre se asocia con el conocido juego de preguntas Reaction to Chain, un programa que goza de gran popularidad entre el público y que suele obtener un buen índice de participación. Desafortunadamente, incluso Marco Lorne, hasta donde podemos verlo siempre sonriente y amable, pasó por una situación muy trágica que dejó a todos boquiabiertos.

El gran Marco Lorne, luego de recibir un bachillerato clásico, comienza a solidificar el sueño del espectáculo comenzando con la gestión de radio y televisión, dando sus primeros pasos en alguna radio local hasta alcanzar el gran sueño: pisar el escenario de rai y cielo.

Como era de esperar, el gran Marco Lorne siempre ha tenido sus pensamientos muy claros sobre su futuro laboral desde que era un niño, tanto que hace un tiempo, en una reciente entrevista con Grazia Weekly, admitió:De joven Puse un soldadito de juguete frente a un libro abierto (era la escena), debajo de una linterna (era una linterna) y obligué a mi hermano (que era el director) a jugar conmigo”.

El amor a la vida, en cambio, está relacionado con ella. Juana Astolfi Tienen dos hijas juntas. Emma y Viola y su hijo Niccolo. Reveló en una entrevista que tuvo problemas con este último pero hoy, por fin, los dos han encontrado el equilibrio adecuado: “Con Niccolo, que ahora vive solo, Estudios de Obras y Biotecnología, solo recuperé una buena relación hace un año, después de un período difícil. Quizás el diálogo entre nosotros hoy es lo más importante, somos capaces de hablar de todo un poco, desde asuntos de la vida hasta problemas cotidianos”.

Desafortunadamente, a pesar de su talento, el gran director Marco Lorne sufrió una situación dramática que lo cambió para siempre.

El drama que vivió Marco Lorni

En una larga entrevista publicada por Marco Llorni, uno de los líderes de banda más queridos de la televisión italiana y Rai, recordó momentos de su carrera y también relató un interludio dramático de su vida.

El mismo hombre dijo:en 2014, Después de la muerte de mi padre, me ayudó un muy buen psiquiatra que, lamentablemente, ya no está. El estilo de Emdr para superar los traumas del pasado».

Luego el conductor agregó:Así aprendí a vivir y superar el duelo”.