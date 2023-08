«Manejar con cuidado» – Libero Quotidiano

también Luciana Letizitodespués de que Roberto Saviano escribiera una carta a María Devilipi. «Ella siempre me anima», explica el comediante. «La palabra más común que dice para animarme es ‘estúpido’. Le gusto así, y al final tiene razón: si me siento molesto, si me siento inseguro, ella gime en un instante: ‘Estúpido'». !'» «». Los dos son grandes amigos y desde este año también compañeros. Te lo mereces, Sí Canale 5. Luciana y María se encontraron en los estudios de TV cuando el presentador la invitó a ello Tienes un nuevo correo Y amigos. Pero para cimentar su amistad fue la experiencia de la incubación. De hecho, fue De Filippi quien persuadió a Littizzetto y a su ahora ex socio para dar este gran paso y encargar vanessa y jordan.

«Me preocupaba que ser una celebridad hiciera que el viaje de nuestros hijos fuera más difícil», continúa el comediante. Ella me contó varias veces sobre su experiencia con gabriel Serenidad. Me dijo: «No te preocupes, protegerás a tus hijos, todo estará bien». En definitiva, María es una persona que infunde calma y serenidad. Pero cuidado María, revela Luciana ser manejado con cuidadoPorque está la mujer fuerte, la emprendedora que opera una máquina con cientos de trabajadores, y luego está la mujer que no se revela, que se avergüenza de sus sentimientos, que es tímida y no un “planeta interior”.