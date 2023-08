Instagram, el truco de leer los mensajes sin que la otra persona lo sepa, los mantengo alerta

Cuando hablamos de Instagram, una de las plataformas sociales de Meta, inmediatamente pensamos en las muchas fotos y videos compartidos por los usuarios.

Y sí, porque realmente son un número. enorme. No podrás verlos todos. Se necesitarían años y años de actividad en la plataforma para mostrar solo la mitad. uno de problemas Los que aquejan a los usuarios habituales de esta plataforma, son sin duda los demás. usuarios un poco «asqueroso». Esos, en la práctica, siempre están en comentar Y sobre todo, un El escribe en privado.

Obviamente, Estoy a la espera a Respuesta. Muchas veces nos olvidamos de hacer esto porque estamos ocupados o porque la respuesta llega tarde. Y esos usuarios están justo ahí, esperando. Y por si acaso debería El aparece allá escrito eso mensaje Él era Escena Sin obtener una respuesta, son capaces de envía después de otros Mensajes.

Básicamente, termina con agotador Lo que querían era suyo. interlocutor. Prácticamente es untormento insoportable. Hay que decir, sin embargo, que esto se puede hacer venganza muchisimo brusco Contra los que acosan con numerosos mensajes a todas horas del día y de la noche. Sí, lo haces bien.

puedes hacerlo Restos en espinas Esperando una respuesta que puede llegar, pero puede que nunca. Y todo sin eso El aparece correo basura escrito Lo cual da testimonio de eso mensaje Él era una oferta. ¿No es eso algo maravilloso? Este es un truco que te permitirá leer los mensajes recibidos sin que el remitente lo sepa.

Aquí hay un truco de Instagram para leer mensajes desapercibidos.

La verdad es que es algo que siempre has tenido Yo soñé hacer, pero no puede aplicarlo. Te decimos de inmediato que es realmente una cosa básico Y también rápido. Entonces no te cuesta ningún esfuerzo. hacer esto venganza realmente será juego de bebe. Todo lo que tienes que hacer es restringir ese usuario específico o incluso más de uno.

Primero te decimos que puedes hacerlo, vamos comentarios si, eso es suficiente sigue presionando En el comentario, haz clic enIcono de burbuja de discurso y el signo de exclamación y seleccione una opción Aplicar Para esta cuenta de restricciones Y después de eso, no queda más que hacer valer tu voluntad. Tu también puedes hacer eso directamente de para dividir afiliado Mensajes privado.

El proceso de selección de cuentas es prácticamente el mismo, es idéntico. Ingresa al chat, haz clic círculo con interior primera letra y haga clic Aplicar restricciones y confirmación. Finalmente, puedes hacerlo en un archivo. página afiliado cuenta de perfil asqueroso. En resumen, yo Métodos Para asegurarse de que puede vivir en paz, esta plataforma está aquí y allá. mucho. Tu decides Decidir en el cual camino Poner frenos Para todo el mundo usuarios Soy un poco irritante.