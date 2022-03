Luttwak ahora explica: «¿Quién es el hombre que puede sacar a Putin…»

Según muchos analistas, el progreso de Rusia en Ucrania Resultó ser más lento de lo esperado. Gracias a la resistencia ucraniana, más obstinada de lo que esperaba Moscú, o el presidente ruso vladimir putin ¿Calculó mal y profundizó en un escenario que no estaba totalmente presupuestado? Es difícil responder a esta pregunta ahora. Pero eduardo luttwak Analizó la situación desde otra perspectiva.

Palanca de penalización

Además de los asuntos puramente militares, es importante destacar la influencia de Sanciones económicas Sobre Rusia por los países europeos y gran parte de la comunidad internacional. Al aumentar la presión sobre la economía rusa ejerciendo presión sobre la palanca de sanciones antes mencionada, los planes de Putin podrían explotar. « Dada la dinámica de la guerra, con los ataques rusos enfrentando una creciente resistencia ucraniana, solo hay una manera de detener la destrucción de la modesta prosperidad de Rusia. Luttwak escribió en Twitter.

El camino, como era de esperar, consistirá en aumentar las penas. No solo esto: el politólogo estadounidense también habló de « Putin destituido por sergey naryshkin y otros funcionarios que se opusieron a la guerra «En otras palabras, Luttwak argumenta que Naryshkin, el director de la inteligencia internacional rusa, debe avanzar y así poner fin a la crisis». Los amigos rusos me dicen que no conocen a nadie que crea que Rusia debería invadir Ucrania para proteger a la minoría rusa de la intimidación y el genocidio neonazis y/o para prevenir las instalaciones de misiles nucleares. ‘, agregó el experto.

Espera Luttwak

Hasta el momento, Ucrania aún no ha sido conquistada, y Kyiv, su ciudad y potencia más importante, sigue en pie. Volodymyr ZelenskyA pesar de verse obligado a esconderse, y terminar en la lista negra de las fuerzas rusas, permanece en su lugar y gana más y más apoyo cada día que pasa. Además, el ejército ucraniano no parece haber mordido el anzuelo que le lanzaron a Putin cuando el presidente ruso les pidió que tomaran el poder y negociaran un alto el fuego con Moscú. Combinando los puntos enumerados, surge un escenario en el que todo el estrés está sobre los hombros de Putin.