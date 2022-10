Lukaku está enojado: impactante respuesta tras falsas acusaciones. el sol se disculpa

Romelu Lukaku no pudo salir del túnel de las lesiones, pero el atacante se indignó hoy tras las falsas acusaciones que se difundieron sobre él.

L ‘Enterrar Busca un ascenso en el ranking, pero aún no ha podido acercarse a la cima, que ahora ocupa Nápoles.

Los nerazzurri enfrentarán el obstáculo fiorentinaen un campo que no es nada fácil, pero aún tienen que prescindir de él Romelu Lukaku. El delantero belga está de baja desde finales de agosto tras una lesión muscular Se vio obligado a permanecer alejado de los campos durante unos 50 días. Ahora la vuelta está cerca y podría darse en el partido decisivo en Liga de Campeones en contra de Victoria Pilsen, al menos para una pieza. Mientras tanto, muchos rumores circulaban sobre él y no solo sobre transferencia de mercadoAlgunos incluso han especulado que el Inter suspenderá la cesión en enero. Nada de esto, en realidad Simón Inzaghi Lo está esperando y lo quiere en el centro de su ataque sin duda. DeInglaterraSin embargo, siguieron especulando sobre Big Rom y esta vez lo hicieron realmente grande.

Lukaku responde a las falsas acusaciones: ‘Elegiste a la persona equivocada’

De hecho, en las últimas horas, The Sun ha publicado fotos en las que supuestamente Lukaku fumaba. Cigarrillo electrónico Señalando con el dedo mala condición física Para el delantero belga. En un período en el que el delantero luchó fuera del campo, siempre fue un profesional perfecto y no exactamente la mejor opción. El delantero que lo posee chelsea Realmente no se lo tomó bien. A través de sus historias de Instagram optó por hacer oír su voz y negar todo con vehemencia y «amenazar» al conocido tabloide británico: «The Sun, estás jugando con el tipo equivocado, sigue jugando». Mi familia se pondrá en contacto contigo muy pronto.” Luego agregó:Eres estúpido por publicar una foto en la que yo no estaba y por enviar información incorrecta».

En resumen, el argumento se presenta y respuesta de la audiencia Por Lukaku despeja todas las dudas sobre el comportamiento del jugador. Ahora necesitamos máxima calma, porque Big Rom la necesita volver a sí mismo El Inter necesita urgentemente a su héroe. Entonces la cita contra Victoria Pilsen No puedes haber fallado. Luego, el diario «Sol» se disculpó con el delantero nerazzurro por «publicar una imagen incorrecta en su sitio web». También explicó:La foto nos la proporcionó una agencia que identificó erróneamente al Sr. Lukaku.Luego, el tabloide asumió toda la responsabilidad por el error.