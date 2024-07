Luego descubrí cómo funcionan realmente.

Existen multitud de pruebas online en Internet para evaluar la presencia de algún trastorno psicológico como la ansiedad, la depresión e incluso el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Aunque muchos sitios especifican que no se deben confundir los resultados con el diagnóstico, quedan muchas dudas sobre su utilidad y los riesgos asociados a su uso completamente desinformado.

“Monstruos Etiquetas compatibles con Trastorno por déficit de atención o hiperactividadEsto es lo que leí después de realizar el test de TDAH en la web de un servicio de psicoterapia online. Inmediatamente después, el mensaje que acompaña al resultado especifica que se trata de este test. No proporciona un diagnóstico. Por tanto, el resultado no debe entenderse como tal.

La verdad es que esto me interesa, sobre todo porque Sé que no tengo TDAH. La abreviatura significa «Desorden hiperactivo y deficit de atencion» Se refiere a un trastorno psicológico específico con síntomas generalizados e incontrolables que aparecen muy temprano, en cualquier caso durante los primeros siete años de vida. El experto Gian Marco Marzocchi Características y síntomas de Fanpage.it explicados.

Lo que me resulta curioso es otro dato: les pido a mis compañeros de redacción que realicen la misma prueba. De diez personas, todos recibieron la misma respuesta que yo. O uno muy parecido. Eso sí, el sitio especifica que puede haber otras causas y que si sospechas que tienes TDAH debes contactar con un profesional. La peculiaridad de este pequeño experimento es que estas pruebas, que se pueden encontrar para cada trastorno, no son necesarias. Nunca podrán entenderse como herramientas fiables. Desde el punto de vista médico, el autodiagnóstico.

¿Qué son las pruebas en línea para trastornos mentales?

En los últimos años ha habido una fuerte Conciencia del valor de la salud mental.. El coronavirus lo ha dejado claro: de la pandemia en adelante Más y más personasespecialmente entre los jóvenes, así lo decidieron Comenzando un curso de psicoterapia.. Prueba de ello es el éxito de las plataformas de psicoterapia online creadas inmediatamente después del inicio de la emergencia sanitaria (aquí hemos recogido testimonios de algunos psiquiatras designados), pero también del gran número de personas que solicitaron el bono de psiquiatra, también este último año. .

Al mismo tiempo, atención a mí. Enfermedad mental O estados mentales previamente desconocidos. No solo ansiedady depresión, pero también desorden hiperactivo y deficit de atencionsíndrome de Asperger y Trastornos del aprendizaje. Entonces Internet comenzó a llenarse. Pruebas de autoevaluación Diseñado para estos trastornos. Existen tipos para cada tipo de trastorno: ansiedad social, quemadoY la depresión y también específicamente para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

Porque estos no son tests psicológicos reales.

El problema con estas pruebas en línea (en su mayoría gratuitas) es que solo pueden realizarlas Crear confusión. Es cierto que, al menos en lo que respecta a las plataformas de psicoterapia online Sitios más confiablesSiempre se especifica que estas pruebas no se pueden utilizar de ninguna manera para obtener un diagnóstico completo con una recomendación. Contacta con un especialista Para la salud mental, pero esto no es suficiente para eliminar los riesgos asociados con su uso.

En primer lugar hay que dejar claro esto Existen pruebas psicológicas Pero son algo diferente: son herramientas estandarizadas, creadas después de un largo trabajo de investigación por parte de especialistas cualificados, que responden sólo después de haberles demostrado su respuesta. Una serie de requisitos (objetividad, validez, uniformidad, confiabilidad y presencia de valores de referencia mediante los cuales se puede medir un resultado individual en comparación con el promedio), pueden convertirse en parte del conjunto de herramientas del psicólogo.

Tenga cuidado de no sobreestimarlos.

Para que las pruebas psicológicas sean fiables, en realidad deben serlo. Gestionado por profesionales., psicólogo o psiquiatra, sabe interpretar los resultados y situarlos en el contexto del cuadro clínico general del paciente. Como nos explicó el profesor Marzocchi respecto a los tests psicológicos para el TDAH, son una herramienta muy útil, pero Por sí solo no es suficiente para hacer un diagnóstico..

Puede parecer superficial, pero teniendo en cuenta todas estas consideraciones, conviene recordar que las pruebas de autoevaluación online no deben sobrevalorarse. Sobre todo, esto es importante. No descuides esas tres líneas que te sirven de introducción: “Esta prueba no sustituye al diagnóstico”. Si has llegado a esa página, ¿por qué sientes algo? Una forma de dificultad o malestar.Lo único que podemos hacer es llamar a un profesional, igual que hacemos nosotros. Cualquier otro problema de salud. Al fin y al cabo, ¿quién, sospechando que se ha roto el brazo, buscaría el test por internet? «Averigua si tienes un brazo roto»?