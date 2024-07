Berrettini le dice a Sinner: «Ahora gana el campeonato de Wimbledon».

al final, Después de cuatro series, tres horas y cuarenta y dos minutos La caricia quedó en nuestros ojos. No 28 ace d Matteo Berrettini dejando agujeros en la pieza central de Wimbledon. No es la calidad excepcional de Jannik Sinner capaz – entre luces y sombras – de sumar un punto cuando más importa (finalizó 156 a 141: una diferencia muy clara), claro está. En los tres desempates quien decidió Choque italiano Su destino está en Londres: el hombre adecuado en el lugar adecuado en el momento adecuado. Ni siquiera el entusiasmo que despertó en el mundo el derbi entre el líder (Matteo, primera final italiana de la historia en Church Road) y el heredero, dos chicos italianos que desde el barrio sur de la capital inglesa mandaban una postal a las cuatro esquinas del planeta que nos hizo sentir orgullosos de ellos y del país que representan.

Berrettini, que acaricia la red por un pecador

No, el día después de la segunda ronda de Wimbledon, que ascendió Sinner en el partido del viernes contra Kekmanović Lo que hizo que Berrettini volviera a sentirse campeón de tenis. Lo que queda en el recuerdo es el abrazo de Mathieu Lianek en la reduna mano gigante en la mejilla izquierda de un joven destinado a lograr grandes cosas, un gesto de cariño entre hermanos mayores, no entre amigos, ni en ningún caso entre miembros de la Compañía Celestina, nuestra fraternidad tenística. “Ahora ve a ganar. «Gana este torneo». El gigante le dijo al ex niño patinador, una ceremonia llena de afecto que significa mucho para Sinner (nótese la celebración al final del partido, que es típicamente sinneriana pero también respetuosa con su compatriota derrotado).