Lucio Presta ataca a Amadeus: «Hizo algo inaceptable»

Lucio Presta habla de todos los temas desde el escenario del Festival de Televisión de Dogliani, en la región de Cuneo, donde el agente de animación televisiva es uno de los invitados estrella del programa. Y tiene algo para todos: Amadeus y Stefano Di Martino sobre todo. Ni que decir tiene que la ruptura que más ruido ha hecho en los últimos meses es la ruptura con Amadeus. Hace algún tiempo, Presta contó su versión de los hechos en una entrevista con Il Giornale que generó mucho debate. “Lo hice esperando tiempos y maneras, respetando la empresa, respetando a Amadeus, esperando a que terminara San Remo – dijo Presta – Amedeo, a quien respeto mucho desde el punto de vista profesional, hizo algo que nunca se hace ni siquiera con alguien que Te duele. Fue a mi tierra natal, Calabria, a la fiesta de Año Nuevo y dijo: «Lucio Presta sabe lo que hizo». No podía aceptar una frase así que hiriera mi honor, así que quise explicar cómo fueron las cosas. No, pero tampoco leí nada para corregir lo que dije. «Sólo una cosa para evitar que me demuestren lo contrario: decir la verdad».

Stefano Di Martino también está en el centro de sus intereses. El director de Cosenza dedicó un hit a la ex bailarina, hoy una cara muy famosa de la música Rai. “Le pedí a Freccero, entonces director de Rai2, que llevara a Stefano a la Stasera tutto è possibiliè, que inicialmente iba a ser organizada por Pintus. Le dije: ‘Verás que te sentirás mejor con él’. un buen profeta”. Hace cuatro años, Di Martino dejó el club Arcobaleno Tri de Presta para unirse a Cacheto: “Le dije lo que tenía que decirle a Stefano. Nos conocimos un día en un show de mesas. Le dije: El que traiciona una vez, traicionará siempre en la vida. «Dependerá de otros».