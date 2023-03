Lucio Battisti cumplirá 80 años: influencias musicales, por qué rompió con Mogul, 20 (+1) secretos

El 5 de marzo de 1943, hace 80 años, nací en Poggio Boston, el cantautor cuyas canciones («It’s Time to Die», «Yes, Travel», «My Free Song», «Mars Gardens», «Ancora Toe») nacieron. ., «Emozioni», «flores rosas, flores de durazno», «agua azul, agua clara», por nombrar algunos) son parte integral del patrimonio cultural italiano: Lucio Battisti. Para recordarlo en el 80 aniversario de su nacimiento (y casi 25 años después de su muerte el 9 de septiembre de 1998) hemos reunido una serie de curiosidades y anécdotas poco conocidas sobre su vida y carrera, desde cero. Ariston, el teatro que acogió, y sigue acogiendo hoy, el Festival de Sanremo. Battisti ingresó a la competencia como cantante en el Único Festival de la Canción Italiana en 1969 con «Un’avventura» junto a Wilson Pickett. Quedó noveno: la copia la ganaron Bobby Solo y Eva Zanicki con la canción “Zingara”.

En la formación musical de Lucio Battisti se encuentran artistas como Ray Charles, Otis Redding, The Beatles y Bob Dylan.

Las piezas interpretadas y escritas por Lucio Battisti a lo largo de los años han sido incluidas en muchas películas como “I Will Live Alone” (1982), “Poisonous Love” (1983), “Sapori di Mare 2 – Un Ano Dobo” (1983) , «Caruso Paskowski (De un padre polaco)» (1988), «La pared de goma» (1991) y «Lo siento, pero te llamo amor» (2008). En 2019 se estrenó «Un’avventura» (2019), película dirigida por Marco Daniele (con Michele Riondino y Laura Chiatti) que se inspiró en el aria homónima de Lucio Battisti y otras del matrimonio Battisti-Mogol.

«Lo haré… no lo haré… pero si quiero», canción escrita por Mogul y Lucio Battisti, parte del disco «Il mio canto libero» (1972). Probablemente no todos sepan que Mick Ronson -guitarrista histórico de David Bowie- lo versionó con el texto reescrito en inglés por el White Duke («La música es mortal»).

Nos presentó a Christine Leroux, la directora de la editorial musical que firmó un contrato con Lucio. Tócame dos canciones. «No se parecen mucho a mí», le dije. que es, «En realidad… estoy de acuerdo». Era sencillo y modesto, sonreía a pesar de los golpes. Para no sentirme como un gusano miserable, sugerí que nos reuniéramos para tratar de hacer algo juntos. Nacieron «Dolce di giorno» y «Per una lira». Entonces le contó a Corriere Mogol sobre los inicios de su exitosa asociación artística con Lucio Battisti. Los dos colaboraron juntos desde la década de 1960 hasta principios de la de 1980. La cooperación terminó en ausencia de un acuerdo: «El tema no era una cuestión de dinero, sino una cuestión de derechos de propiedad. Él obtuvo dos tercios de los derechos y yo obtuve un tercio. Pedí dividir en partes iguales. Pareció estar de acuerdo, pero cambió de opinión al día siguiente. Le dije que nunca volvería a trabajar con él».

Se remonta a «Non è Francesca» de 1967: una de las canciones más populares y queridas de Battisti, fue interpretada originalmente por Rhythm Group in Pink (previamente sugerido a Nomadi). El cantautor de Poggio Bustone lanzó su versión dos años después.

Retiro de R

Cantantes para abreviar, compositores para toda la vida. La actividad más importante para mí es la de un autor, y la segunda actividad de un cantante-productor. Son actividades que requieren una presencia constante. Por otro lado, salir significa estar allí de noche a noche, con cualquier tiempo, con lluvia y nieve, terminando una noche y saliendo inmediatamente para otra. Mientras no vivas. Tengo la intención de ejercer esta profesión, tengo la intención de ganar, tengo la intención de divertirme, tengo la intención de tener éxito, pero también tengo la intención de vivir”. En el verano de 1970 Battisti realizó su segunda y última gira. A finales de la década decidió no dar más entrevistas («porque un artista sólo debe comunicar a través de su obra», explicó) ya principios de los 80 se retiró definitivamente de la escena, sin dejar de publicar discos. En el verano de 1997, el programa de televisión Va ora in onda lanzó la moda de los «abbattistamenti», es decir, ver a Battisti: se invitaba a los fans del artista a enviar reportajes, fotos y videos.