Los últimos tres meses y medio de Dybala en la Juventus

Siete años, una etapa de su vida que comenzó en 2015 y que ahora toca a su fin. anunció la separación que entre Dybala y el juventuspor la renovación que no llegó ante los mutuos malentendidos y expectativas, solicitudes y respuestas que no se materializaron en tiempo y fuera de lugar. En junio, el argentino migrará a otro lugar: A menos que se trate de emocionantes dudas, en realidad será un adiós. Es significativa la decisión del club de dejar al Fiscal Goya en la sala de espera, y de aplazar la reunión de hoy con Jorge Antón Apretón de manos final y fracaso. En resumen, la Juventus dio un paso, Dybala debería inclinar la cabeza ahora Y renueva en términos que no eran los suyos: algo en sí mismo no es imposible si el argentino aún puede sentir la confianza que el número 10 lleva sobre sus hombros. Pero ahora todo es diferente, y él fue el primero en entenderlo. Ya no tiene ninguna centralidad. En el proyecto de la Juventus.