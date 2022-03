Así es como funciona y qué comer

Sugerida como modelo en los países escandinavos, la dieta escandinava es una dieta basada en los productos de esas regiones: así funciona.

La dieta que se extendió a Escandinavia Y a base de los productos locales típicos de esas regiones. y el dieta nordica También se la conoce como la «Nueva Cocina Nórdica» y se propone impulsarla Habitos de comer saludable.

Tal dieta depende de productos locales nacido con necesidad La lucha contra la propagación de la obesidad En países como Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia e Islandia. Pero, ¿cuáles son las características principales?

Además de ingredientes de temporada, apuntando al respeto por el medio ambiente, Promover un estado de salud física y mental y reducir el consumo de carne en favor de los alimentos vegetales. Pero averigüemos más.

En esto consiste la dieta escandinava

Cuando escuchamos la palabra nórdicos inmediatamente nos vienen a la mente los países del norte de Europa, pensamos en todos los que forman parte de paises escandinavoscomo Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia.

Y eso es exactamente lo que se desarrolló en estas tierras frías Un nuevo modelo sostenible de nutrición Respeta el medio ambiente y fomenta el consumo de productos de proximidad, de temporada y de kilómetro cero.

No solo eso, sino que esta dieta también apunta a la uniformidad. Una identidad culinaria típica de estas regiones Pero siempre apunta a difundir alimentos de origen vegetal como arándanos, col, patatas, legumbres, etc.

Pero, ¿qué comes en la dieta escandinava? Como se especifica, los productos son locales pero estamos hablando de alimentos naturales y no de industria. Entre estos destacan todos los granosfruta fresca (a menudo importada de países más cálidos) y fruta seca, pero también Carnes y pescados frescos libres de aditivos y conservantes.

Pero, ¿por qué esta dieta tiene tanto éxito? En los países nórdicos, pero no solo, esta dieta tiene muchos resultados, a veces incluso superando los Dieta Mediterránea, aquí descubres los errores que no debes cometer.

Las razones por las que la dieta escandinava tiene tanto éxito es que No incluye cálculo de calorías y se muestran resultados a medio y largo plazo. Por lo que no es una dieta de comida rápida con todos los inconvenientes que ello conlleva. Pero por el contrario, promueve a una persona Un estilo de vida saludable que te enseña a comer bien y de forma consciente.

No solo eso, al eliminar todos los productos refinados y sintéticos, el cuerpo se renueva. De hecho, los alimentos frescos y de temporada son más nutritivos, entre los que se encuentran los que los distingue Omega 3, fibra y proteína vegetal Los cuales son derivados de las legumbres, todos los alimentos son la base de esta dieta.

hasta el pez Es la columna vertebral de esta dieta y, como todos sabemos, los productos del pescado no faltan en los países nórdicos. Piensa en salmón y arenque. No solo eso, también hay un archivo. algas Que se puede comer crudo, hervido, al horno, frito, etc.

Finalmente, también recordamos que entre los productos que se deben consumir en la dieta escandinava, también se encuentran los lácteos bajos en grasa, las hierbas y especias, las bayas y, a veces, incluso los huevos, el queso y la caza.

Por último, recuerda que antes de emprender cualquier dieta, siempre es buena idea consultar a tu médico y evitar depender del bricolaje para evitar problemas de salud.