dos hombres y una mujerBúlgaro, aparentemente. Fueron arrestados bajo sospecha de ser espías rusos.. Tres ilegales bien conectados en Gran Bretaña quedaron expuestos en febrero después de que una investigación antiterrorista condujo al arresto de dos más. Es la última bandera roja en el mapa de Europa que indica la intensa acción encubierta de Moscú. Con una advertencia: ahora mismo No se ha emitido ninguna acusación oficial de espionaje.una acción que podría seguir en los próximos días después de nuevos exámenes.

Los archivos revelados por los medios británicos hablan de vida normalincluso si los primeros héroes tenían contactos transparentes con Rusia, eran simples relaciones comerciales. Orlen Rousseff, de 45 años, que llegó al país en 2009, es dueño de una empresa de tecnología En el pasado, se habría ocupado de los aspectos financieros. Además, en una de las biografías generales, precisó que trabajó como consultor del Ministerio de Energía en Sofía. Último alojamiento en Great Yarmouth. En cambio, hizo Conductor del hospital Bezer Gambazov41 años, ed Vivía con la supuesta pareja Katerina Ivanova, 31, en Harrow, al noreste de Londres. La mujer trabajaba en el sector médico privado. ambos Me mudé a suelo británico durante casi diez años., comenzando a trabajar en una asociación que ayudaba a la comunidad búlgara. Entre sus tareas, según L.N. BBC – Hubo un compromiso de ayudar a los ciudadanos a familiarizarse con «la cultura y las reglas», un compromiso que podría ser potencialmente útil en la selección de futuros candidatos para la célula. No se excluye que usaron una actividad periodística a tiempo parcial como tapadera: estaban en posesión, – dice un artículo para veces – Gafetes de reportero (no originales) y chaquetas con los logos de conocidas cadenas de televisión internacionales.