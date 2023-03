Los simios crean herramientas similares a las de los primeros ancestros humanos: las teorías evolutivas deben revisarse

Cuando los macacos en un jardín tailandés parten nueces con piedras, crean fragmentos casi idénticos a las herramientas de los primeros humanos. Puede que hayamos llegado a conclusiones un tanto precipitadas al atribuir la construcción voluntaria de algunas cosas a nuestros antepasados.

Crédito: Proffitt et al, 2023

el monos que usan piedras romper Nueces ellos crean metralla Y migas Increíblemente similar a los artefactos encontrados en ubicación histórica de ex homínidos. Son tan similares que es demasiado fácil caer en un engaño dada la colección de especímenes que han recolectado los primatólogos; Los que miraron la foto que encabeza el artículo, no creerán que están frente a ellos Herramientas prehistóricas Fueron creados hace millones de años por nosotros. Ancestral? Sin embargo, estas son cosas que se crean por error. macacos cynomolgus (Nota al pie de Macaco) en el Parque Nacional de Phang Nga, Tailandia. Es probable que este descubrimiento impulse a los antropólogos no solo a reevaluar algunos de estos descubrimientos, sino sobre todo a reformular las teorías que llevaron a los primeros humanos a construir herramientas.

Un equipo de investigación internacional dirigido por científicos alemanes del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva ha demostrado que los monos fabrican escamas y astillas de piedra muy similares a las herramientas de los primeros humanos, como las que se encuentran en los sitios arqueológicos de África Oriental. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de Chulalongkorn, Bangkok (Tailandia). Los investigadores, coordinados por el Dr. Tomos Profet, primatólogo del Grupo de Investigación Tecnológica de Primates de la Universidad de Leipzig, llegaron a sus conclusiones después de un largo análisis del comportamiento de los macacos cynomolgus, también conocidos como Macacos de bufón o Java – En el parque tailandés.

Macacos usando una piedra para romper la cáscara de una nuez. Crédito: Lydia V. Luncz READ Cómo el ejercicio mejora la salud mental, según la neurociencia

Como se muestra, para romper la cáscara de la nuez y extraer la semilla, estos monos utilizan piedras, explotan como yunques y martillos. Durante las operaciones de trituración, las piedras se rompen y agrietan, dando vida a fragmentos planos, puntiagudos y dentados que no son envidiables para las herramientas humanas reales, como «Helicóptero» adentro pedernal, utilizado desde el final de la educación superior. Lo interesante es que los macacos, después de comer, dejan bastantes de estos en el suelo; Esto indica que los especímenes encontrados en sitios arqueológicos podrían ser el resultado de un proceso similar, realizado por nuestros antepasados ​​directos y también por otros. primates. Además, la idea de que los primeros humanos fabricaron estos chips a sabiendas, al menos inicialmente, puede cuestionarse: usando piedras como los macacos, de hecho, podrían haberlos hecho de una manera completamente aleatoria. Solo más tarde se dieron cuenta de que eran excelentes para cortar la piel y la carne de los animales cazados.

El reloj del fin del mundo, solo 90 segundos para la medianoche: nunca te acerques a la autodestrucción

«La capacidad de crear intencionalmente escamas de piedra afiladas se considera un punto crítico en la evolución humana, y comprender cómo y cuándo sucedió esto es una gran pregunta que generalmente se investiga a través del estudio de artefactos y fósiles del pasado. Nuestro estudio muestra que la piedra la fabricación de herramientas no es exclusiva de los seres humanos y nuestros antepasados”. Proffitt dijo en un comunicado de prensa. «El hecho de que estos macacos usen herramientas de piedra para hacer nueces no es sorprendente, porque también usan herramientas para abrir varios moluscos. Lo interesante es que al hacer esto, accidentalmente producen sus propias nueces». Gran registro arqueológico que son parcialmente indistinguibles de algunos artefactos humanos”, agregó el experto.

Ante este hallazgo, existe la sospecha de que se hayan podido sacar conclusiones bastante precipitadas al atribuir a nuestros antepasados ​​la construcción voluntaria de determinadas herramientas, por lo que al menos en algunos casos es posible volver a analizar las muestras, así como como los yacimientos arqueológicos de donde fueron extraídos. No es casualidad que las comparaciones con hallazgos de piedra de Plio-Pleistoceno, que datan de hace entre 3,3 y 1,56 millones de años, son tan similares que «en ausencia de observaciones de comportamiento, los artefactos de los simios probablemente se identificarían como antropogénicos y se interpretarían como evidencia de producción intencional de herramientas». grandes detalles de búsquedaLos macacos salvajes desafían el origen de la producción intencional de herramientasFue publicado en la revista ScienceAdvances.