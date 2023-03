Confirman los riesgos de Inter e Inzaghi. Las derrotas socavan la relación con el grupo Corriere.it

Boletas de calificaciones de Spezia-Inter Spice: Dragowski lo guarda todo

Este escenario inmediato lleva a dos consideraciones prácticas: la primera es que el calendario del Inter después de la victoria en el derbi a principios de febrero era fácil de separar a los oponentes en la carrera de la Liga de Campeones y, por lo tanto, de los doce partidos restantes, Cuatro serán enfrentamientos directos, porque eso todavía hay que considerarlo, como siempre nos recuerda Allegri, enfrentando a la Juventus el domingo por la noche; La segunda es que el Inter sabe hacer grandes veladas, incluso fuera de San Siro, como en el empate 3-3 en el Camp Nou en octubre ante el Barcelona.

Mi humor Ya no se esconde («Es mi culpa») pero en este punto, con la comunidad decepcionada y enojada en igual medida, La confirmación inmediata es también el riesgo de verse comprometido. A hechos como los de Barcelona se aferrará el técnico cuando suba mañana la escalerilla del avión que le llevará a Oporto para el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, tras ganar por poco con un gol la ida. de Lukaku. En Dragao (donde corre sobre el césped por un hongo) Dimarco volverá desde el inicio, mientras hay pesimismo sobre la disponibilidad de Skriniar, que sufre dolores de espalda desde la ida, aunque el eslovaco lo intentará hoy. .

Empezar de nuevo cada vez después de innumerables derrotas (8 de 26 partidos de Liga, no desde 1948) Pero no es tan fácil y no sólo porque el equipo de Sergio Conceicao es muy difícil, aunque el viernes le costó ganar al penúltimo Estoril (3-2). . Cada uno de los altibajos de los nerazzurri tiene sus propias historias y derroches que se asientan sobre la moral y la autoestima pero también sobre la solidez del equipo en busca de una certeza que desaparece rápidamente tras victorias en las que el equipo es capaz de expresar todo su potencial. . READ Oficial: Benatia se jubila y escribe una hermosa carta: "Desde que era niño solo he tenido un sueño"

Comparación entre Inzaghi y el club Inzaghi, el futuro está en peligro

Si se necesitan muchos palos para aprender una lección, ese soy yo Comparaciones posteriores al partido – Último día ayer en Appiano – Dejan las cosas como están: Así, la idea de que el entrenador no tiene control sobre el equipo puede cristalizarse, ahora en una especie de autogestión, al menos en términos de motivación. Sin embargo, en La Spezia Inter no bajó tan tranquilo y disperso como en Bolonia y el caso pudo (debería) cerrarse ya en la primera mitad. Sin embargo, una vez que el Inzaghi resta valor, por razones obvias, a la facturación de sus propietarios, las grietas se multiplican.

Por no hablar de las constantes negativas que se repiten a partir de los goles generados a partir de los contragolpes que se aceptan. E incluso hace un año, el periodo febrero-marzo entre los octavos de final de la Champions les pasó factura, que es lo que les golpeó. Scudetto de marcha condicional: Si hay un pecado original que ha socavado la relación de confianza entre el entrenador y el grupo, y puede no haber sido recreado por completo, hay que buscarlo allí. Si no, ¿cómo se explica la innumerable expresión de desconcierto de Barella ante la sustitución o el hecho de que Lukaku se enfadara desde el banquillo porque Lautaro cobró el primer penalti? Se necesita una guía más autorizada. Ya sea con o sin Inzaghi. Aunque todavía queda un año fuera del contrato de 5,5 millones.