«Los profesionales de la Fiorentina son groseros. ¿CR7? No lo creo»

Las palabras del técnico toscano al margen del partido de la Fiorentina, que terminó 0-0 en el estadio Franchi.

Algo de arrepentimiento y algo de incertidumbre: Nápoles Spalletti Satisfecho con un punto en la ida de la tercera jornada de la Serie A ante la Fiorentina. En los micrófonos de DAZN, el técnico del Napoli comentó sobre su juego infantil: «infieles en dificultad? Jugó por debajo de su nivel y fue terco en llevar el balón. Luchó un poco por estar en forma y se cansó un poco en algunos momentos”. CR7: «No tengo tiempo para pensarlo. Tengo un equipo para repostar. Mira lo que pasa. Si llega un club y te ofrece 100 millones de jugadores, es difícil no pensar en esa oferta».



Al final del partido también, algunas broncas entre las filas de los azul y violeta. Y Spalletti no lo manda abajo: «Se sabe que los fanáticos de la Fiorentina son abusivos de principio a fin del juego. Con niños cerca de nosotros, eso es una rudeza increíble. Tienen niños a dos metros de distancia y no paran de decir ‘No tu’ mamá». , tu mamá’…». Son unos profesionales groseros». De vuelta al fútbol, ​​el técnico azul asciende a Raspadori -que debutó esta noche del 60′: “raspaduri Hoy se recuperó, creó ese movimiento que le permitió encontrarlo libre en el pinchazo. Tuvo mala suerte en dos ocasiones. Es bueno recibiendo el balón entre líneas. El balón encima de él no sufre.” Y en comportamiento:: «Hice mal los cálculos, los banquillos llegaron a lo más alto. Fabian, que nunca se había enfrentado, fue sustituido por Ndombele, así como Petagna sustituido por Simeone, Mertens con Raspadori e Insigne con Kvara. Hay mucho trabajo por hacer Hacer por ella, en redescubrir el carácter de los que se han ido.”