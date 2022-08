Aquí está la conexión entre los dos, un descubrimiento muy serio.

¿Existe un vínculo científico entre el moho y la enfermedad de Alzheimer? ¿Han descubierto los médicos alguna asociación que debamos tener especialmente en cuenta? Al igual que con muchas enfermedades del cerebro humano, aún no sabemos lo suficiente acerca de cómo y por qué ocurren. Esto es especialmente cierto en el caso de la enfermedad de Alzheimer y sus variantes asociadas, también conocidas como demencia senil.

Si hemos estado siguiendo las noticias durante los últimos años, probablemente hayamos escuchado sobre el moho y el riesgo de la enfermedad de Alzheimer. A menudo, estos son titulares interesantes que sugieren una conexión entre los dos. En este artículo analizaremos lo que se sabe actualmente sobre la relación entre el moho y la enfermedad de Alzheimer. ¿Estás conectado? ¿Si es así, cómo? ¿Qué se puede hacer para reducir los riesgos?

¿Qué es la enfermedad de Alzheimer?

La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia, un término amplio que describe una disminución severa de las capacidades mentales. Este declive a menudo se asocia con el envejecimiento, pero también puede afectar a las personas más jóvenes por razones que no siempre están claras. La enfermedad de Alzheimer es la causa de hasta el 80% de los casos de demencia en el mundo occidental.

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro asociada con la formación de un tipo de proteína llamada amiloide. Esta proteína es tóxica para las células nerviosas que forman el cerebro y hace que se deterioren. Aunque la enfermedad se desarrolla de manera diferente en cada paciente, se caracteriza por un aumento en ciertos tipos de depósitos anormales de proteínas entre las células nerviosas (placas neurales) y dentro de los espacios entre las células nerviosas (sinapsis).

El moho y la enfermedad de Alzheimer: ¿existe una conexión entre ellos?

Los mohos más comunes que se han relacionado con problemas de salud graves son Stachybotrys chartarum y Penicillium. Ambos tipos de moho pueden producir grandes cantidades de micotoxinas que representan una grave amenaza para la salud humana. La tricomoniasis es una de las toxinas más peligrosas conocidas por la ciencia.

El moho está relacionado con la enfermedad de Alzheimer porque algunos tipos de moho producen proteínas beta-amiloides. El beta-amiloide es un componente principal de las placas de envejecimiento que se encuentran en los cerebros de las personas con la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, aunque estas dos enfermedades están relacionadas, no necesariamente lo están.

La exposición al moho puede causar una variedad de enfermedades y puede conducir a una condición conocida como encefalopatía tóxica, que puede causar una variedad de síntomas, que incluyen pérdida de memoria, dolores de cabeza y problemas de conciencia. Aunque existe un vínculo entre el moho y la encefalopatía tóxica, no está claro si la encefalopatía tóxica es un precursor de la enfermedad de Alzheimer.

Por lo tanto, los médicos concluyeron que el moho y la enfermedad de Alzheimer están relacionados, pero no directamente como muchos creen. Algunos tipos de moho producen proteínas beta-amiloides, que se encuentran en el cerebro de las personas con enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, aunque están relacionados, no hay evidencia de que la exposición al moho cause la enfermedad de Alzheimer. Si desea reducir su riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer, lo más importante que debe hacer es mantenerse saludable.