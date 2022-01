Los porteros insatisfechos y Sanremo son posmodernistas

La ventaja de haber pasado la mediana edad es que ya lo has visto todo. Ya has visto a pistoleros del portal enfadados con Amadeus (2020); Has visto a Sabrina Ferrelli conduciendo Sanremo (1996); Ya has visto a Claudia Mori en The X Factor (2009).

Desde que Amadeus anunció el regreso de Sabrina Ferrelli a Sanremo, para unirse a él una noche en una rotación conjunta, he estado pensando mucho en lo lejos que ha llegado Mori, en 2009 que parece hace siglos. Apostó por The X Factor, luego salió al aire en Rai y una noche mostraron dos de sus fotos gigantes. Tiene treinta años cantando – sexy y asertiva como saben ser los treinta y tantos – y una imagen fija de un episodio anterior, en el que aparecía una de nosotras, sobre señoras de mediana edad. Mori dio un monólogo que vimos en su momento preguntándonos si se estaba volviendo loca, y hoy sería totalmente normal: aseguró que un gesto comparando dos fotos de ella en dos edades diferentes era sexista. Utilicé la maravillosa frase «Hice algo un poco pésimo», y todavía estoy agradecido por la combinación de adverbio y adjetivo trece años después: rara vez escuchas palabras ingeniosamente ensambladas en la televisión. Claudia Morey entendió que antes que nosotros Para jugar a la víctima siempre se gana, También lo puso en una prosa hermosa.

Y así, cuando se anunció el Women of Sanremo 2022, lo primero que pensé fue: Oh, Dios mío, esperemos que nadie compare las fotos de Virelli del ’96 y la foto de 2022, esperemos una copia exacta de esas vibrantes acusaciones de sexismo

Mientras pensaba en Mori, los Gate Fighters pensaron que estaban indignados. Este pobre grupo de trabajo (pero parece que son veinte) y la epidemia de Sanremo se han puesto ahí y han hecho todo en Módeno para complacer a los posmodernistas, pongo el grupo negro, pongo el travesti, lo pongo en dos después de la mediana edad, en En resumen, pensaron que podían estar tranquilos, estafadores. Pero no, porque los comentaristas no remunerados confían en tener uno. el escandalo de hoyY así, el martes estaban listos para explicarnos cómo el sexista Amadeus, al mantener a todas las mujeres allí solo por una noche, no les da una forma de sobresalir. Y de hecho, ¿cómo podemos olvidar la brillante carrera de Patty Brad, habiendo pasado todas las veladas; Y cómo se conocería a sí misma Ornella Muti, si no presentara los cinco episodios de Sanremo.

El problema es que hay un mundo donde pasan cosas ordinarias, como mirar San Remo, y en ese mundo ahí le tienes que explicar a tu tía que la señora Coriandoli está en la parte femenina, y por eso en la universidad ella (tu tía, no la señora Confiandoli) tuvo tantas peleas feministas. Luego está el mundo de los portales, donde nunca nada es suficiente, Amadeus es un piojoso chovinista, ese día no. Quizás ya en 2020, cuando dijo que la novia de Valentino Rossi, cuyo nombre nadie sabía hasta entonces, estaba un paso por detrás de él, cualquiera, incluso aquellos que nunca habían mirado motos. Eso seguro, piojoso macho, desde el domingo.

De hecho, dio la casualidad de que el domingo, Mara Vinier concedió una entrevista a la mujer de Amadeus. Nadie vio la entrevista —nadie pelea con los portones, quiero decir: solo miran los relaves en los sitios de los diarios—, pero todos tenían una opinión viva: qué asco, qué vergüenza, qué atraso.

La resaca que alimentó la histeria colectiva fue que la «esposa de Amadeus», apodada en los titulares de los sitios, dijo que renunció a su carrera por él y por formar una familia.

Analicemos las diferentes capas de este descontento matrimonial.

esposa de Amadeo. Ah, claro, sin el honor de un nombre. Pero están hablando de la esposa de un hombre famoso hablando de sus elecciones como esposa de un hombre famoso. Sé que siempre sabes los nombres de los que bailan en los concursos, así que si hubieran escrito Giovanna Civitello, lo entenderías enseguida, pero no todos son tan listos como tú. Y les aseguro que si Nicolás Carraro da la noticia mañana, los apodos dirán «marido de Mara Venier»; Exactamente como escribió el «esposo» de Salma Hayek cuando François-Henri Pinault donó mil millones de dólares para la reconstrucción de Notre Dame: La fama reina, no el sexo.

Me di por vencido. Ah, claro, no puede rendirse, es cierto que los niños tampoco son sus hijos. Niñas Benditas: ¿Pero conocen la vida de una bailarina? ¿De verdad crees que el entrenamiento de ballet se hace durante el embarazo o la lactancia? ¿Estás enferma de premenstrual? (Te lo juro, cariño antes de que vengas a decirme que no respeto los ciclos dolorosos y que tengo la suerte de estar sentada al borde de tu cama y leerte todas las historias clínicas de endometriosis, primero con acento de Nani Moretti y luego en un tono de Macron.)

Tuvo que renunciar a su carrera porque Amadeus es un matón. Este, lo reconozco, es mi favorito. No solo es Civitillo, que está dispuesta a llamarla por su nombre, es una pobre idiota que no puede decidir por sí misma que ya no quiere trabajar. No solo le pegas fuerte al hecho de que cada quien sea una mujer como tú quieres (incluso con un guisante, como explica la colíder de Sanremo), sino que luego exiges un compromiso con la ambición. Tu idea del feminismo no solo es más prescriptiva que la religión monoteísta. Pero no le den el debido crédito a la señora por creer que sabe hacer aritmética, y que puede haber decidido que quizás si La Cara no se hubiera convertido hasta su encuentro con Amadeus, probablemente no lo haría. Se convirtió en uno más, y bien podría haberlo hecho. Bueno, la esposa de un personaje público (que es un trabajo mucho más exigente que crear portales en Twitter).

Me gusta mucho, para criticar a un hombre, se usan las palabras y elecciones de su esposa. No puede ser la forma en que elabora, pobrecita: sigue siendo una mujer, y no sabría pensar. Sobre todo, me encanta que las mujeres que defienden a las mujeres siempre estén tan convencidas de que todas las mujeres son tan estúpidas que nunca se plantean la premisa más simple: que la mujer de Amadeus es una showwoman que ha vivido veinte años. Años con un showman, y quien sabe como terminar su entrevista sobre todos Página principal. «Renuncié a mi carrera» es una forma. «Apestas un poco» es otra cosa.