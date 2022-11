Los nuevos videojuegos de Pokémon son diferentes a lo habitual

descargar reproductor

Hace unos días salieron para Nintendo Switch Pokémon Escarlata Y el Violeta, los dos últimos títulos de una de las franquicias de videojuegos más icónicas y populares del mundo. Estos dos juegos han sido muy esperados, porque introducen una nueva generación de monstruos y minifiguras, y porque ofrecen una experiencia de juego que aún no se presenta por completo en los videojuegos de Pokémon.

carmín Y el VioletaEn realidad, son mundo abierto, o más bien se desarrolla en un mundo virtual con el que el jugador puede interactuar libremente, explorar espacios y completar tareas en el orden que prefiera. Sin embargo, muchos críticos y jugadores han confirmado que, desde un punto de vista gráfico y técnico, carmín Y el Violeta Tienen limitaciones importantes y no se mantienen al día con otros juegos. mundo abierto Incluso mucho mayor.

Videojuegos mundo abierto No es nuevo desde hace casi veinte años: Grand Theft Auto Y el asesino de la doctrinados de los títulos más queridos del género, datan de principios de la década de 2000 y, en 2017, fueron producidos por la misma Nintendo a la que pertenece en parte la marca Pokémon. La Leyenda de Zelda: Aliento de lo Salvajecual revolucionó el género. Sin embargo, antes carmín Y el Violeta Todos los juegos ambientados en el universo Pokémon – empezando por los clásicos rojo Y el Color verde Game Boy, lanzado en 1996, siguió en gran medida el mismo estilo de juego, con los jugadores siguiendo un camino predeterminado para obtener criaturas conocidas como Pokémon y usándolas en combate contra otros entrenadores y líderes de gimnasios, para que puedan recolectar todos los monstruos más pequeños y convertirse en el entrenador más poderoso del mundo.

en carmín Y el VioletaSin embargo, hay tres misiones diferentes, que se pueden hacer en el orden que prefieras, incluso simultáneamente. El primero, Victory Road, es el más similar a la historia del juego clásico: el desafío es derrotar a ocho líderes de gimnasio y llegar a la cima de la Liga Pokémon. El segundo, Path of Legends, te pide que acompañes a un profesor en la búsqueda de los Pokémon Titanes, monstruos gigantes que se ven potenciados por los poderes de una hierba rara. El tercero, Starfall Street, te pide que derrotes al Team Star, una banda de criminales que atormentan a los habitantes de la isla de Paldea.

Mover para acercarse mundo abierto, en el que se encuentra con varios Pokémon de todos los tamaños y niveles mientras camina, también requiere algunos ajustes en la forma en que el jugador interactúa con las criaturas y los humanos que encuentra en su camino. Los entrenadores rivales ya no te impiden pelear: ahora el jugador tiene que ir y ver si otro personaje está interesado en pelear y tal vez incluso comenzar una pelea. También es posible enviar a tus Pokémon para que exploren de forma independiente el área circundante y luchen contra las criaturas salvajes que encuentren sin requerir la intervención del jugador, mientras que en títulos anteriores era necesario gestionar personalmente todos los enfrentamientos.

Estas no son las únicas novedades: en carmín Y el Violeta Es posible, por primera vez, jugar con hasta tres de tus amigos al mismo tiempo de forma más o menos interactiva: estamos lejos de un juego totalmente multijugador, pero también de otros juegos de Pokémon, donde sí era posible. para intercambiar Pokémon y cosas con amigos.

“También es uno de los juegos de Pokémon más difíciles de los últimos años; Las reglas y los gimnasios en realidad requieren un poco de esfuerzo y esfuerzo para vencer, lo cual es un buen cambio con respecto a los títulos recientes que son demasiado fáciles, como Sword and Shield”. escribió el crítico Tom Regan en guardián. “Pero tan pronto como pones un pie fuera de la casa, el clásico primer paso en todas las aventuras de Pokémon, todo se desmorona. carmín Y el Violeta Son juegos con grandes sueños, pero están derrotados por el hecho: no exagero cuando digo que se encuentran entre los juegos con peor rendimiento que he jugado. Las pokebolas se atascan en las rocas. Velocidad de fotogramas paramundo abierto Es tambaleante. Los edificios de la ciudad brillan como si hubieran sido retocados con Photoshop, y el suelo desaparece regularmente bajo los pies de los Pokémon mientras luchan. Es una tragedia porque debajo de la lúgubre superficie carmín Y el Violeta Es el juego de Pokémon más adictivo de las últimas décadas”.

Hasta cierto punto, las críticas no eran nuevas: venían desde 2013, cuando el fabricante de videojuegos Game Freak lanzó los primeros juegos de Pokémon en 3D, de los que los fans se quejaban por sus limitaciones técnicas. Pero ningún otro juego de la serie ha recibido tantas críticas por sus fallos: todas las reseñas de los últimos días te dan tanto margen, y algunos jugadores tienen También solicitó un reembolso a Nintendo, considerando carmín Y el Violeta No jugable.

Abundan los ejemplos. «Hay un momento al principio en el que sigues a tu oponente hasta la parte superior de una baliza. Ya sea a propósito o no, parece que debería ser ese momento en cada partido». mundo abierto Donde puedes apreciar la vasta extensión del mundo frente a ti. Desafortunadamente, lo que ves es muy confuso: la ciudad de Misagosa es solo un montón de formas blancas en la distancia y los árboles parecen manchas verdes”. dice el crítico Jake Decker sobre mí sitio web del juego.

sobre mí JuegosRadarEn cambio, Joel Franey escribeClaro, a veces las fallas eran graciosas: en un momento dado, a un personaje se le salió un ojo y se pasó la mitad de la conversación mirándome como Popeye, y Hoppip se hundió en la acera como una escena de Homero Simpson entre los arbustos. (…) No es posible explorar un mundo con entusiasmo cuando todo parece tan poco atractivo, los Pokémon siguen apareciendo de la nada bajo mis pies y jugar un rato me provoca un dolor de cabeza insoportable. »