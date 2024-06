Los nuevos dispositivos plegables Motorola Razr 50 y Ultra cuentan con pantallas más grandes y Gemini, la IA de Google

Motorola continúa su camino de manera directa. Y es una manera Lo cual no hace la diferencia. No sólo el cartel del espectáculo se cierra a mitad de camino, Sobre los nuevos Razr 50 y Razr 50 Ultramenos notorio que el modelo anterior, nos atrevemos a decir Casi imperceptible.

La empresa que controlas lenovo De hecho, insiste en la estrategia que le llevó a la reciente victoria. 12% del mercado de smartphones en Italia: Diseñar hardware y software para satisfacer las necesidades de los más jóvenes, con énfasis en una Diseño eleganteen colores y materiales fuera de lo común, y en asociaciones que enriquecen la apariencia y la calidad de los dispositivos.

En cooperación con Pantone – empresa estadounidense conocida por su sistema de identificación e indexación de colores utilizado en diseño y moda – también ha producido colores que no pasan desapercibidos en el caso de los nuevos dispositivos plegables Razr 50 y Razr 50 Ultra.

el Razr 50 Ultra Está disponible en cuatro colores: está Peach Fuzz (Color del año 2024 de Pantone) y luego Midnight Blue, Hot Pink y Spring Green, un tono de verde oscuro que nos gustó mucho y que luce mucho mejor en persona que en una foto.

Todos son colores muy especiales, resultado de un estudio realizado por Motorola en colaboración con Pantone para determinar qué colores están de moda en las pasarelas, en las revistas de moda e incluso en las redes sociales. El hecho de que Motorola esté apostando cada vez más por los colores también se hace evidente por la virtual ausencia de una versión “completamente negra” del dispositivo, que para el antiguo Razr 40 Ultra era una posible alternativa. El color más oscuro disponible en el 50 Ultra es Midnight Blue, que es un azul muy elegante.









también razr 50 Está disponible en más colores, pero los tonos son un poco menos atrevidos: está Beach Sand, Koala Grey y Spritz Orange.

Ambos modelos cuentan con un revestimiento hecho de Material vegetal de primera calidad Lo que hace que los dispositivos sean agradables al tacto. Pero en el caso de los nuevos Razr 50 y Razr 50 Ultra, en realidad hay menos que cubrir que en el pasado. Esta es una excelente noticia.

De hecho, uno de los puntos fuertes de las nuevas publicaciones Pantalla externa, que crece en tamaño en ambos modelos. La pantalla del Razr 50 mide 3,6 pulgadas, que es aproximadamente el tamaño de la pantalla del antiguo Razr 40 Ultra, mientras que la pantalla del nuevo Razr 50 Ultra mide aproximadamente Toda la superficie exterior está por encima de la bisagra.un total de 4 pulgadas que envuelven las dos cámaras del dispositivo.









No hay otro dispositivo en el mercado con una pantalla externa más grande que la que ofrece el nuevo Razr 50 Ultra.

una oferta Samsung Galaxy Z Flip 5el principal competidor del nuevo teléfono plegable de Motorola, alcanza las 3,4 pulgadas de tamaño, por ejemplo, y según los rumores que circulan por la web, también mantendrá estas dimensiones en el nuevo modelo Z Flip 6, que casi con toda seguridad se anunciará a mediados. -Julio.

En las pantallas externas del Razr 50 y Razr 50 Ultra hay más espacio, en definitiva, Para monitorear notificacionespero también para realizar operaciones más habituales: ahora, por ejemplo, puedes gestionar fotos en Google Photos directamente en la pantalla externa y, además, gracias a «paneles» especiales, puedes controlar la reproducción de canciones en Spotify y en cualquier dispositivo conectado. Auriculares bose.

rey Jefe Es una de las marcas con las que se ha asociado Motorola recientemente. La asociación que llevó a Auriculares Moto+ Presentados en mayo pasado: estos son auriculares internos inalámbricos que ofrecen una excelente cancelación de ruido.









ainteligencia artificial Para los nuevos dispositivos plegables Razr 50 y Razr 50 Ultra, Motorola ha elegido a Google como socio. Así, las capacidades de Gemini dependen del nuevo hardware plegable, es decir, la inteligencia artificial más avanzada desarrollada por Mountain View.

El impacto de esta colaboración se hace evidente inmediatamente después de abrir la cabina del teléfono: por primera vez Aplicación Géminis Disponible, ya instalado, en tu smartphone Android.

No es una novedad exclusiva ni absoluta, porque la posibilidad de sustituirlo ya existe en muchos teléfonos Androide Asistente de Google clásico con Gemini.

El Gemini se activa presionando prolongadamente el botón de encendido del Razr 50 y también puede consultar la IA en la pantalla externa, gracias a una optimización que Motorola ha estudiado con Google.

Motorola también ofrece a los compradores acceso gratuito a Géminis avanzado – El modelo de IA más capaz de Google: válido por tres meses.

Para el usuario todo esto se traduce en Ahorrando unos 66 euros (La suscripción mensual total requerida por Google a quienes deseen utilizar el modelo “avanzado”). No es una cantidad que marque la diferencia -a la hora de comprar un teléfono-, pero sigue siendo un incentivo para aquellos que quieran experimentar una IA más potente que las que se pueden utilizar de forma gratuita (la versión “básica” del propio Gemini es gratuita y basta con registrarse).

A la propia inteligencia artificial de Google, que permite explotarla a los usuarios del nuevo Razrs El potencial de la inteligencia artificial generativa Capaz de imitar la creatividad humana, Motorola ha impulsado su propia inteligencia artificial, llamada… Motointeligencia artificialque ofrece tres nuevas funciones: la primera, «sígueme», resume las notificaciones y comunicaciones personales recibidas del usuario; el segundo, «Me doy cuenta», graba (y, si se desea, resume) conversaciones grabadas con teléfonos inteligentes; El tercero, «recuerda esto«, busca información que el usuario archiva mediante una captura de pantalla: el contenido de las imágenes guardadas se puede recuperar más tarde haciendo preguntas a la IA en lenguaje natural (esta función es vagamente similar a la controvertida función que Microsoft diseñó para computadoras con Windows) y lo llamó «Recordatorio»).









Moto AI también te permite crear Fondo de pantalla personalizado Para las nuevas pantallas Razr. A partir de instantáneas de tu ropa o prendas individuales, la IA crea una textura digital que se adapta a cualquier look. Al activar Always On Display, el fondo de pantalla generado por IA convierte el Razr en un accesorio que enriquece tu estilo.

Estéticamente, se proporciona una ventaja adicional. Una nueva funda puede convertirse en bolsosorprendentemente incluido en el paquete del teléfono inteligente y en el mismo color Pantone que el teléfono comprado.

¿Puede el diseño ser suficiente para un smartphone? Por Pier Luigi Pisa

14 de mayo de 2024





el Pantalla BOLED interna Los nuevos Razr 50 y Razr 50 Ultra tienen 6,9 pulgadas y sus dimensiones se mantienen sin cambios respecto a la serie anterior.

En cambio mejoran Resistencia de la cremallera (30% más confiable a largo plazo) y resistencia al agua de ambos plegables, gracias Certificación IPX8 Esto evita que los dispositivos permanezcan en el agua durante un máximo de 30 minutos (y hasta una profundidad de 1,5 metros).

Un nuevo procesador Razer 50 Ultra Snapdragon 8S de tercera generación Que funciona, entre otras cosas, con el sistema operativo Android 14. Las cámaras del modelo más potente de la serie Razr son tres: la cámara principal/gran angular de 50 megapíxeles y ahora se ofrece el teleobjetivo de 50 megapíxeles. zoom óptico 2x– Interno 32 megapíxeles.









Ambos Razr 50 cuentan con vidrio Victus de cristal de gorila Que protege la pantalla externa.

Hay una ligera diferencia entre las baterías de los dos dispositivos: el Razr 50 Ultra tiene una batería de 4000 mAh, mientras que el Razr 50 tiene una capacidad de batería de 4200 mAh.

El precio también es diferente.: Si quieres llevar el Razr 50 Ultra en tu bolsillo necesitas – en la lista – 1199 euros, para comprar el Razr 50 899 euros es suficiente. Hay bastantes, pero cabe destacar que en este rango de precios suelen incluirse los smartphones tradicionales de gama media sin pantalla plegable.

