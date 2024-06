Guerra Ucrania-Rusia, noticias de hoy | Zelensky felicita a Rutte

Mounir Al-Baba en Ucrania: “Dolor e ira por los jóvenes soldados muertos”

Emoción, frustración, luego ira, rabia profunda: “¿Por qué siguen muriendo jóvenes en la guerra en 2024? ¡Señor, ya es suficiente!” Fue un momento conmovedor para el cardenal esta mañana. Konrad Krajewski En el cementerio de Ternopil, una ciudad en el oeste de Ucrania, el dispensario entrega una ambulancia equipada como centro de reanimación móvil al hospital del distrito de Zborev, junto con varios medicamentos esenciales y que salvan vidas de la farmacia del Vaticano y del policlínico Gemili. Estos son los nuevos regalos del Papa a esta población herida por la guerra: «un signo de amor y de esperanza», dice el cardenal Krajewski a los medios vaticanos por séptima vez en el país atacado desde el inicio del conflicto.

El cardenal polaco llegó ayer a Lviv y esta mañana, alrededor de las cuatro, llegó a Ternopil. “El párroco todavía dormía”, dice Krajewski. “Para no despertarlo, fui al cementerio cercano y había un área para los jóvenes recién enterrados, sus fotografías debajo de la cruz: 20-. 23- Tengo 25 años… Me quedé muy mal, e incluso enojado: ¿Por qué todavía mueren jóvenes en la guerra en 2024? ¡Señor, ya es suficiente! El mundo no puede producir armas, todos están ganando y estos tipos. están perdiendo la vida». Este dolor aumentó cuando, en cierto momento, el cardenal vio la llegada de una joven: “Estaba parada cerca de mí, frente a la tumba de su marido, y estaba embarazada y en mi escudo tengo esta palabra: Misericordia… Pero realmente hoy tuve dificultad con la misericordia. ¿Por qué todavía disparan, por qué matan? Yo sé que la misericordia es un escándalo, y está más allá de la justicia, y es el segundo nombre de Dios. pero hoy me resultó difícil aplicarlo en el cementerio de Ucrania. Entonces volvieron a mí las palabras de la oración del Sagrado Corazón, así que pensé que no podía juzgar según el mundo y me tranquilicé: “Nosotros los hombres -. – añade el Cardenal – son capaces de hacer cosas extraordinarias en el mundo, pero también cosas terribles, sin piedad, y esto ocurre desde hace más de dos años en Ucrania”.

Además del envío de ambulancias, Krajewski, en cooperación con los obispos locales, inauguró el Centro de Rehabilitación “San Juan Pablo II” en la diócesis católica romana de Kamianets-Podilsky, para la rehabilitación física y psicológica integrada de quienes sufrieron la guerra. choque. Krajewski regresará luego a Lviv. En el camino, dice, se detendrá para encontrar diferentes comunidades “para estar con la gente, para abrazarlos, signo de esperanza del Santo Padre, para decirles que reza por ellos en cada encuentro y en el Ángelus, que no los olvida y se acerca a él”.