Los mejores médicos y enfermeras en el escenario de Lirico. Ejercicios durante la pausa del almuerzo.

La adrenalina es el componente habitual en el funcionamiento de los órganos. «Besta on Stage»: Neurólogos, radiólogos, neurooncólogos, neuropsicólogos, enfermeras, investigadores y administradores del Instituto Neurológico Besta, listos en su tiempo libre para convertirse en artistas . Pero llegar al Teatro Lírico con el musical “Todo es posible… Incluso lo imposible” los carga (también) de expectativas.

Esta empresa cuenta con unos cuarenta miembros, aficionados por definición, pero profesionales por compromiso y dedicación. Nacido en 2010 de la pasión de la neurooncóloga Verónica Ridelli (directora artística y directora) y del investigador en biotecnología Fabio Moda (director musical y director de coro), Besta on Stage ya tiene los musicales “Colorilandia”, “Mamma mia!” En su haber. Y “Sister Act”, a la que ahora se suma, tras dos años de ensayos, está libremente inspirada en “Mary Poppins”. (Con las sufragistas convirtiéndose en ambientalistas y las cometas evolucionando hasta convertirse en drones). Después de dos citas en el Silvestrianum, el espectáculo llega por todo lo alto a Lirico para recaudar fondos para una máquina destinada a un tratamiento innovador de los tumores cerebrales en niños y adultos (hoy sólo disponible en Roma). “Al principio propusimos diferentes actuaciones artísticas: cada uno actuaba según sus capacidades – explica el Dr. Ridelli -. «Desde 2015, nos sentimos preparados para el musical: cada espectáculo, un proyecto diferente.» Ridelli y Moda – en el escenario Mary Poppins y Chimneysweep Bert – tienen formación artística (uno de ellos tiene títulos de la Royal Academy of Dance de Londres y trabaja con el director). Renzo Vescovi, el otro (se formó en un conservatorio), pero en general no tiene experiencia con los intérpretes: se arriesga siguiendo las instrucciones del director artístico que, como todos dicen, “tiene un sexto sentido para la mejor distribución de roles y personajes”.