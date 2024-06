La gira ha sido cancelada. «Se toma tiempo para pasarlo con su familia».

Hay una manera y una manera de fracasar. La gente común comete errores: las estrellas colapsan de maneras bastante épicas. Este es el caso de Jennifer López, actriz, cantante, guionista, productora y bailarina latinoamericana de 54 años, en el mundo de la música desde hace 25 años, en el mundo del cine desde hace 30 años y en las columnas de chismes desde hace 22 años. debido a su eterna inestabilidad. Su relación con el también actor Ben Affleck. Desde ayer, a una velocidad que sólo se puede alcanzar en la era de las redes sociales, su estatus ha cambiado: de megaestrella con millones de fans a paria digital. El golpe final a su reputación fue la decisión que anunció, el viernes por la noche, de cancelar las fechas de su próxima gira, This Is Me… Live, por motivos familiares. «Estoy devastada por la idea de decepcionarlos, pero comprendan que no habría tomado esta decisión si no hubiera sentido que era necesaria», dijo la estrella. La organización de la gira precisó que López «se tomará un tiempo para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos» y las entradas adquiridas serán reembolsadas. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Nada más que el abismo que se abre detrás de esta decisión.

Jennifer López cancela su gira por Estados Unidos para estar con sus hijos Los rumores sobre su matrimonio desatan una crisis con Ben Affleck.

casamiento

Esta es la crisis, en primer lugar, con Affleck, quien hace meses abandonó su casa conyugal de 60 millones de dólares en Beverly Hills por la relativa austeridad de un apartamento de 100.000 dólares al mes en Brentwood. Ella fue sola a la Met Gala, para el cumpleaños de su hija mayor, Violet, y no estaba allí, y las pocas fotos que los muestran juntos, sin sus anillos de boda, no necesitan comentarios. Y pensar que se amaban mucho, o eso parecía, cuando finalmente se casaron en 2022, en Las Vegas, después de veinte años de viajes de ida y vuelta. Pero la crisis realmente llegó durante 2023, cuando López, para promocionar su nuevo álbum This is Me… Now, el primero en el estudio después de casi una década de silencio y cuyo lanzamiento está previsto para febrero de 2024, decidió invertir 20 millones de dólares en produciendo una película monolítica Almost (This Is Me… Now: A Love Story) fue lanzada para ser distribuida con el álbum. La idea no fue precisamente ganadora, a juzgar por las críticas que recibió la película, una especie de vídeo de fantasía New Age, y por las primeras críticas del álbum. López no quedó satisfecho con esto, por lo que regresó a la fuerza con otra idea: filmar un documental que contara las dificultades que afrontó la producción de Así soy yo… Ahora: Una historia de amor, y al mismo tiempo también la Historia de amor con Affleck, con su homólogo. Ascendiendo y descendiendo. El documental, La mayor historia de amor jamás contada, acaba enfadando a su muy reservado marido. Lo cual, considerando todo, ni siquiera era el mayor problema. El primer impacto del documental fue que se volvió viral, lo que generó un torrente de comentarios críticos sobre López y la imagen que la estrella quería presentar de sí misma. Rica pero humilde, bella pero “normal”, afortunada pero aún “humana”: una imagen que esta vez no parece plausible para los fans de “Jenny la del Barrio”.

El fenómeno

Algo parecido al fenómeno Hathahati ocurrió en 2010, cuando la actriz Anne Hathaway acabó en el centro de una imparable campaña de odio viral. En nombre de la verificación de datos, un ejército de detectives digitales hizo todo lo posible para verificar los orígenes supuestamente humildes de JLo, mientras que «JLo Stories», historias desagradables sobre la estrella, se convirtieron en un hashtag en todas las plataformas. La cantante Natasha Ramos ha afirmado en TikTok que ella es la «voz principal» desconocida de algunas de sus canciones populares. Un asistente publicó un video de López escupiendo chicle en la mano. Otra recordó su costumbre de retirar sus propinas si no le gustaba el servicio. Una camarera incluso afirma que ella era su propia “pajita humana” y la seguía a todas partes con un vaso de agua. Para Jennifer López, Internet se ha vuelto tóxico.

el mundo

Pero ni siquiera fuera del ciberespacio, en el mundo real, las cosas han mejorado. La primera ronda en cinco años (programada para comenzar el 26 de junio en Orlando y finalizar en Houston el 31 de agosto) no fue exactamente el evento que la estrella imaginaba. Después de cancelar siete fechas debido a la venta fallida de entradas, en abril se decidió cambiar el nombre del evento, que pasó de This Is Me… Live a This Is Me… Live/The Greatest Hits. Como diciendo: No os preocupéis, además del nuevo disco también habrá canciones antiguas del pasado. Aquellos que pertenecen a esa época lejana y un tanto ingenua, en la que las estrellas podían inventar sus propias leyendas, nadie habría pensado en acusarlos de fake news.