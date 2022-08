Los jugadores piden más controles para acceder a contenido pornográfico – Nerd4.life

Algunos usuarios decidieron preguntar vapor pionero Reglamento Cualdo alcances contenido porno Desde la plataforma, debido a una serie de problemas con ellos. En particular, un usuario de Steam se encontró con un juego pornográfico en su página de inicio, que no le pedía verificación de edad.

Cuando hicimos clic en él, fue directamente a la página del juego, sin ningún paso intermedio, donde fotos y videos porno abundó como el mismo dijo. Lo bueno es que cuando regresó, intentó acceder a DOOM Eternal, que en su lugar le pidió que verificara la edad. «¿Pero en serio? Me mostró algo de pornografía sin verificación de edad, pero oye, espera, DOOM, ya tienes, necesitamos verificar tu edad básicamente porque estás conectado y ya sabemos que… ¿WTF Steam? A mí me pasó en la aplicación Steam de mi PC.«

Por supuesto, una discusión muy acalorada comenzó a partir de su historia, donde el usuario gudytupu explicó que el sistema de detección de edad en Steam está a cargo de individuos. Editores, no desde la plataforma. Por lo tanto, Bethesda ha revisado DOOM Eternal, mientras que muchos editores de títulos de pornografía no piensan en ello en absoluto, para no desanimar a los compradores potenciales.

¿Podría ser esta también la razón por la que se venden tantos libros como Mujeres frescas en Italia? Si queremos, esta es una prueba más de la política muy laxa de Steam con respecto al contenido, cuya gestión a menudo se deja a la buena voluntad de los editores y, por lo tanto, abierta a violaciones obvias.