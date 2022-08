La energía prácticamente se está revendiendo a los gestores

Superbonus, la transición energética y la búsqueda desesperada de la forma de ahorrar y no quedar atrapado en facturas elevadas cada mes. Y también un poco de «moda», que nunca viene mal. La energía fotovoltaica está ahora en boca de todos, desde los ciudadanos que lo ven como un «truco» para reducir los costos de energía hasta los gobernadores (incluidos los locales) que lo colocan por encima de las políticas sostenibles. Pero en vísperas de la caída que será la verdadera prueba de la estabilidad del sistema energético occidental, he aquí una distorsión asociada al mecanismo en la base de las células fotovoltaicas: la reintroducción en la circulación de la energía no utilizada y los consiguientes pagos . Al ciudadano común por el director. Bueno, resulta que gracias al testimonio de un ciudadano de Valvasone que le escribió a Gazzettino que si bien el costo de la energía que un individuo compra al operador ha aumentado, lo que se pagaría al particular se mantuvo a un precio que hoy todavía parece divertido. . “En realidad -es la conclusión a la que llegó Gianpiro Avoledo- es como si prácticamente estuviera renunciando a la energía que estoy produciendo gracias a mi sistema fotovoltaico”.

los detalles

Aquí, sin embargo, debemos hacer una pausa para que el lector comprenda qué mecanismos técnicos sustentan la «broma». El concepto se puede resumir gracias a los números: con los costes de hoy, un particular paga al operador unos 50-60 céntimos por kilovatio de consumo. En este caso, estamos hablando de energía no autoproducida, que es la energía requerida «más» que la cantidad garantizada por las células fotovoltaicas. Por otro lado, el excedente que el sector privado devuelve a la circulación, lo pagan los gestores al sector privado aproximadamente 5-6 centavos por kilovatio. “Un precio -explica el ciudadano que firmó el informe al periódico- que hubiera estado bien cuando el precio que le pagamos al gerente era de 17-18 céntimos el kilovatio”. Pero ahora que los costos se han disparado, ella ya no está en ellos. En la práctica, nos vemos obligados a «vender» la energía adicional a precios completamente fuera del mercado. «Es casi un regalo», Avoledo lo miró con amargura. «Esto me parece injusto y falso -continúa-. La corriente que brindo durante el día es la más preciada, la corriente que los gerentes te hacen pagar más y ayuda a sostener a las empresas. A mi pesar, ahora tengo que invertir una una gran suma para equiparme con una batería El almacenamiento me permite almacenar energía durante el día para ser consumida cuando no hay sol, pero sigue siendo un gasto importante con largos tiempos de recuperación, creo que todo esto, en un país civilizado con un llamado a volverse «verde» en el menor tiempo posible, no tiene sentido, y por lo tanto debería revisarse toda la política de incentivos al uso de fuentes alternativas. Pero lo que me parece escandaloso es el hecho de que hace unos diez años, mi casa estaba equipada con un sistema fotovoltaico de 6 kW que produce una media de 7000 kW al año. Solo por dar un ejemplo, en junio y julio de 2022 se puso en la red (es decir, se vendió a Enel) una belleza de 1331 Kw, que es, en la práctica, los Kw que produzco durante el día que no puedo consumir. De esos 1331 Kw, los extraje menos de la mitad durante la noche. Bueno, el resultado es que ahora recibo una factura de 362,52 € por Kw consumidos durante la noche, mientras que 1331 Kw Será devuelto Ven a Enel durante el día (en aproximadamente un año) por un precio infinitamente más bajo. Lo que pagué hoy.