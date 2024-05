Los incentivos para automóviles de 2024, aún retrasados: cuando lleguen los bonos ecológicos

Espera enfocada

Como se sabe, la decisión del Primer Ministro se emitió y contiene el Programa de incentivos para automóviles nuevos 2024, junto con la distribución correspondiente, por un monto total equivalente a 793 millones de euros Él era Fue aprobado el 2 de abril. Por el Ministerio de Empresa y Made in Italy de acuerdo con el Ministerio de Economía, Infraestructura y Medio Ambiente. No fue enviado inmediatamente a Oficina de Auditoríapero incluso 15 de abril. Desde ese día, el período tradicional de 30 días para la verificación de textos ha finalizado en gran medida y ha sufrido algunos cambios. Ajustes marginales. Luego el vacío. 12 mediodía 23 de mayo El Boletín Oficial de este diario aún no ha recibido transmisión alguna de la Decisión Ministerial sobre Incentivos Automotrices para 2024, por lo que no aparece en la serie general del Boletín Oficial emitida el mismo día 23 de mayo. Hay dos ventanas más. Posible publicación dentro de una semana de viernes 24 Y Sábado 25 de mayo. Con contemporáneo Bloquear la plataforma de reservasYa no es legítimo suponer ningún nuevo retraso. Ni siquiera es sostenible, como afirman con fuerza las empresas y los concesionarios de automóviles, que ahora tienen una empresa propia. Gran cantidad de pedidos anticipados Por clientes que realizaron la compra sujeta a la disponibilidad real del aporte estatal.