Los hechos revelados por Allegri a mi concierto han desatado una tormenta en la web

Dos verdaderos toscanos se hablan como viejos amigos también para resolver malentendidos en el pasado. Mario Sconcerti del Corriere della Sera revela el contenido de su encuentro con Allegri, dice que ni siquiera tomó notas pero confirma todos los puntos tocados por el entrenador de la Juventus que a lo sumo Difícil de los cuales aventura en blanco y negro Él dice su verdad.

Para Allegri, los errores son demasiados

Allegri admite que en los últimos partidos ha encajado seis goles con la defensa abierta («en París Mbappé tuvo dos logros, pero le dejamos el espacio para hacerlos») y vuelve a la eliminatoria del miércoles diciendo: «Con el Benfica jugamos El partido. Los mejores veinticinco minutos de la temporada, insistentemente. Pudimos terminar 2-0, y se acabó el partido. Luego hubo un error al señalar el penal, pero no por parte de Meretti, que es todavía tiene 19 años y no puedes preguntarle sobre todo. Era Esa es un área Paredes, era su turno. Paredes prácticamente no jugó durante seis meses, eso es importante. Hay que esperarlo y afortunadamente lo hay. Hay errores en muchas partes del campo. Perdemos pases, cometemos muchos errores técnicos, no peleamos, perdemos el control físico de nuestros oponentes».

Allegri revela que la Juventus pensaba diferente

Luego continúa: «Lamento mucho esta situación, y muchas veces me pregunto si he cometido algún error. La primera respuesta que me viene a la cabeza es que la Juventus pensaba lo contrario. Con Rabio-Paredes-Pogba en el centro del campo más Locatelli para ser el primero en ser Él toma el mando. Di María y Chiesa están en las bandas, Vlahovic en el medio. La Juventus ahora es virtual. Podremos contar con Chiesa e PogbaEntonces veremos qué podemos pedirle de una vez. No son bicicletas. ¿Cuánto tardará en volver a su altura? Trate de tomar cinco jugadores principiantes del Inter o Milán, luego veamos si tienen problemas.

Allegri explica: «Me gusta la calidad de los jugadores, los busqué y los quise. No tengo patrones específicos, adapto el juego a sus cualidades. Hoy los jugadores no piensan, obedecen. No interpretan». Esta es la solución más fácil, mientras que el fútbol es la suma de las fantasías individuales. Arrepentimiento? El real es el 2-0, que fue anulado en Locatelli ante la Roma. No pienso en Salernitana, esos dos puntos extra me bastaron. Los merecemos. Teníamos un arreglo diferente, muy cerca de los demás aún con todos los problemas”

La afición de la Juventus no acepta las excusas de Allegri

La retroalimentación vaciló: «El último punto es un código que, si nadie inventa el mundo, deja de girar y nunca encuentra patrones o movimientos que compensen la falta de ‘imaginación’. Debe ser bueno ser entrenado como él entiende eso”, o “aparte de eso”. El hecho de que para convencer a Spezia de que no necesitas a Pogba, María y Jesucristo. Además del hecho de que si no corres y están todos rotos, es solo culpa de su tripulación. Kulusevsky y Dybala Envíalos lejos. Fagioli y Sully nunca juegan. anticuado»

Hay quien nota: “Dale Dybala? ¿Qué dicen los muchachos «entonces:» – Falta la mitad del equipo: es su responsabilidad. – Nivel de personaje: Excusa patética. – Falta de empuje lateral: lo metes en la posición de atrás y no lo deja jugar porque no está defendiendo. Max sería un político perfecto. El apego a la silla siempre ha sido culpa del gobierno anterior.

Web desató: «Nunca autocrítica» y otra vez: «9,000,000 de disculpas» y luego: «Max tiene razón. De Bruyne, Davies, Alexander-Arnold, neymar y Mbappé. Entonces quizás la Zona Champions era posible” y por último: “Sobre todo falta el entrenador”.