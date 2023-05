Los cuerpos encontrados por el padre y la madre están en estado de shock

dos mellizos Niños de 12 años fallecieron esta mañana, tras caer de una de las ventanas del apartamento del cuarto piso del edificio donde vivían con sus padres y otro hermano de 10 años, que en ese momento no se encontraba en casa. tragedia. Dando la voz de alarma, el padre, que no había visto a sus hijas en casa, miró por la ventana y se encontró frente al horror de los cadáveres que acabaron en el patio interior del edificio.

Gemelos se estrellaron desde el cuarto piso

allá Tragedia – Aún no se conocen sus causas – Ocurrió sobre las 9.30 horas del viernes en un edificio de Via Facetos en Oviedocapital Asturias. Las hermanas gemelas acababan de cumplir 12 años y eran de nacionalidad rusa. Las investigaciones están actualmente en curso, ya que la policía acudió al lugar y ahora está tratando de reconstruir lo que sucedió: no se han descartado pistas, desde el suicidio hasta el accidente. En cambio, la madre de las niñas fue llevada al hospital, donde recibe ayuda psiquiátrica para lidiar con el inmenso trauma.

ciudad de luto

Inmediatamente también llegaron el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantilli, y el consejero de seguridad, Jose Ramón Prado. El Ayuntamiento de Oviedo decretó dos días de luto por la ciudad. El comisario, hablando de una familia muy bien integrada en la comunidad, declaró: «No puedo dejar de mostrar pena. En este momento ya no sabemos ningún dato y no tenemos información oficial porque lo único que sabemos con certeza es que nos dejaron dos niñas”.

