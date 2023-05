Galaxy Z Flip4, el descuento es impresionante: un precio nunca antes visto

Hacía tiempo que no se veía una oferta como esta por un smartphone como este en Amazon. Puede parecer una exageración, pero honestamente no estamos hablando de nadie. Mejores ofertas Disponible ahora en el sitio de comercio electrónico. Se trata de uno de los smartphones más populares y especiales lanzados en los últimos meses. Estamos hablando de Galaxy Z Flip 4el último versión del teléfono inteligente plegable de Samsung Un dispositivo que, además de ser particular de la pantalla plegable, es en todos los aspectos de gama alta, como se puede entender fácilmente en la hoja de datos técnicos. Además de la pantalla dual (una interna y otra externa), encontramos un procesador superior, un sector fotográfico de nivel absoluto y muchas más características desarrolladas específicamente para la pantalla flexible.





Hablamos de los especiales. Pronto se dijo la razón. hoy nos encontramos Galaxy Z Flip 4 con uno 40% de descuento Sí Ahorra más de 450€ en la lista de precios. Gran descuento en el mejor dispositivo que lleva unos meses en el mercado. También es posible pagarlo a plazos sin intereses. Si buscas un smartphone con una excelente relación calidad-precio, esta es la promoción adecuada para ti.





Galaxy Z Flip4: Ficha técnica

Hay algunos características que hace Galaxy Z Flip 4 Rey de Teléfonos inteligentes plegables. Comencemos con el diseño. El teléfono inteligente tomó prestado el diseño de concha de algunos de los teléfonos más vendidos en el cambio de milenio y lo adaptó para 2023. Otra característica única es la durabilidad. Si los primeros smartphones plegables tenían un gran problema con la resistencia, es este Galaxy Z Flip 4 Es a prueba de agua. Y puedes abrirlo y cerrarlo miles de veces.

Además, también encontramos en soporte papel técnico de primer nivel. a partir de un Pantalla plegable Dynamic AMOLED 2x de 6.7 pulgadas con Frecuencia de actualización Hasta 120 Hz lo hace súper suave. En el exterior hay una segunda pantalla, de 1,9 pulgadas, que permite un acceso rápido a las aplicaciones que más usas. Samsung también ha desarrollado widgets personalizados que aprovechan al máximo esta segunda pantalla que, si es necesario, también se puede usar como lente para tomar fotos y hablar de fotos sol. Galaxy Z Flip 4 Hay una cámara externa dual de 12MP y una cámara selfie de 10MP. El resultado también es excepcional gracias al soporte para los numerosos modos de disparo creados por el fabricante surcoreano.





Todo lo manejan los poderosos. Procesador Snapdragon 8 Gen 1 Con soporte para 128 GB de memoria interna. La batería te permite continuar con tu día sin demasiados problemas.

Galaxy Z Flip4 en Amazon: precio y descuento

Una pantalla que rara vez se ve en un teléfono inteligente de este tipo. No estamos exagerando. hoy nos encontramos Galaxy Z Flip 4 en pantallas en Amazonas Hacia Precio 690,59,000€con uno 40% de descuento en comparación con el precio de lista. Comprándolo ahora te ahorras más de 450 euros. El teléfono inteligente es uno de los dispositivos más vendidos en las últimas horas en el sitio de comercio electrónico y, por lo tanto, le recomendamos que lo aproveche de inmediato: las existencias se están agotando.