«Los conceptos básicos de la familia Bewley e Ibra»

Rafael Liao Entrevistado poraceite‘, además de ser seleccionado como el hombre de portada. Esta es una charla en portugués disponible en la versión de bolsillo de la revista, en los quioscos hoy, y que trata sobre moda, música y más; Liao encaja perfectamente con lo que trata la revista. .

Rossoneri número 17 parte de la música: «¿Qué canción soy yo? Es tan difícil, tengo que pensarlo… Young Star Player, de Capo Plaza (sonríe, editor)».

Sobre sus orígenes y el barrio en el que nació: «Todos los hombres parecen callados. Porque de donde vienes, todos parecen invisibles. Al fin y al cabo, cuando creces en un barrio difícil es así, es prácticamente imposible verte: nadie te mira, nadie quiere». mirarte. A través de Lo que hago hoy, fútbol, ​​música, moda, quiero mostrarles a todos los niños de mi barrio y barrios similares que pueden hacer esto, independientemente de sus orígenes. Sin embargo, una cosa es clave: debemos Nunca olvides de dónde venimos».

Rafa habla de las dificultades logísticas y no solo de llegar al campo de entrenamiento cuando era niño: “Cuando pienso en esas horas, pienso en viajar con mi padre en el tren. Yo era joven. No sabíamos cómo pagar los boletos y ese transbordo era la única forma de llegar al campo de entrenamiento. Pienso en él meditaba todas las noches, antes de acostarse, buscando la manera de llevar dinero y comida para ir a casa. El fútbol era mi sueño, y a pesar de todo, mi familia supo darme las herramientas para hacerlo realidad. Fueron siempre a mi lado. Por eso ahora quiero dar la oportunidad de vivir en paz, sin preocupaciones, a quienes compartieron esos momentos conmigo. Por eso. La razón por la que siempre mantengo los pies en la tierra es porque sé que la fama y el éxito fluctúa, especialmente en el fútbol, ​​donde en un momento eres el mejor y al siguiente eres el peor. Necesitas un apoyo adecuado y una gran consistencia mental. Estoy feliz de ser quien soy hoy y lo que puedo hacer por mi familia. , el final feliz del que hablo en «Escolhas» está justo aquí».

Leao habla del «Camino 45», su segunda identidad: «Siempre me ha gustado la música, pero cuando llegué a Francia, en mi primera experiencia futbolística fuera de Portugal, empecé a escucharla con mucho más interés. Mis compañeros como Ikony me introdujeron en el rap francés. Esas canciones me ayudaron a aprender un nuevo idioma, y ​​todavía los escucho hoy. La pasión creció con el tiempo, así que decidí escribir, grabar y publicar mis temas. Dentro de los vestuarios de Milán, en las semanas posteriores al lanzamiento de mi primer álbum, solo escuchaba mi música. .. Algunos de mis compañeros se burlaron de mí, pero sin malicia, todos me apoyaron siempre”.

Su inspiración musical: «Siempre trato de escuchar todo y a todos. En este período, aunque parezca extraño, he estado tocando canciones de Ed Sheeran de vez en cuando. Creo que es muy importante conocer y entender otro tipo de cantantes y escenas musicales». Tuve la oportunidad en Milán de conectar Directo y hacer conexiones con muchos artistas: pienso por ejemplo en Lazza, Capo Plaza, Sfera… No solo son personas fuertes, sino también hermosas y todos están enamorados del fútbol. En el futuro me gustaría aparecer con estos cantantes por supuesto, pero no sé si ellos piensen lo mismo… De todos modos, la música seguirá siendo un momento divertido y compartido con mis amigos históricos, no estoy vivirlo y no lo viviré con la intención de ganar dinero. No es un trabajo. Pero es diferente para mi marca».

Rafa habla de su marca «SON IS SON»: «Un niño es un niño ya sea que tenga 20, 30 o 50 años. Es una metáfora. Significa que puedes salir de tu vecindario, pero tu vecindario no saldrá de ti. Mi papá me inculcó la pasión por la moda. .Cuando tenía que salir de casa siempre me hacía parar frente al espejo, y quería que me revisara, cuidara mi apariencia.Mi madre era peluquera, pero él era quien me rapaba el pelo. Cuando era niño lo usaba hace mucho tiempo, todavía recuerdo el día que me dieron una niña en la escuela, volví con él y me lo cortó de inmediato. Ahora me sigue diciendo que cada vez soy más. hermoso, significa que estoy haciendo bien mi trabajo. Siempre he querido crear mi propia marca, y aquí en Italia tengo la suerte de poder hablar mucho sobre moda y participar en las semanas de la moda. Paso a paso , Estoy tratando de hacerme un espacio en este mercado. Desde la primera colección, he querido que los precios sean asequibles. Sé lo que significa trabajar duro para ganar dinero y me alegra que mi ropa pueda ser comprada por cualquiera que los quiera».

El portugués habla de su pasión: “Hay muchas conexiones entre el fútbol, ​​la música y la moda. Son mi vida. Quiero ir por todos estos caminos. Y quiero llevar emociones de las que hablo menos, como las de la fotografía y las revistas impresas. juegas y eres bueno, ganas mucho dinero en poco tiempo, pero sé muy bien que tarde o temprano los 90 minutos se acabarán y no podré vivir para siempre jugando al fútbol, ​​así que abro puertas alternativas. relacionados con los campos que más me motivan fuera del campo.”

Presión sobre Milan, Pioli e Ibrahimovic: «Los primeros dos años en Milán fueron difíciles, vine de Francia, donde todo era más pequeño y la vida era tan diferente. Cuando llegas a Milán, sabes que tienes que ser un ganador, muchas leyendas vestían la misma camiseta que tú y ganó muchos premios. Te sientes Con él y lo pruebas de inmediato. Después de una transición, me convertí en otra persona y en otro jugador. Durante este período, mi familia, el Sr. Pioli e Ibra, con quienes me mantengo cerca todos los días, fueron esenciales. «Zlatan es un ejemplo, me enseñó la importancia de preguntar, siempre enfocado, incluso fuera del estadio. Hablamos siempre que podemos, no como profesionales o compañeros, sino como hombres. Ahora quiero aprovechar todas las oportunidades que se presenten». el horizonte, quiero ser campeón y merecer mi lugar en la alineación inicial de la selección portuguesa. Y si hay una oportunidad de ganar, eso sería genial».