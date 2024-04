Los buenos hábitos pueden alargar tu vida

Somos una sociedad que envejece rápidamente debido a la desproporción entre la tasa de mortalidad (alrededor de 650.000 muertes al año) y la tasa de natalidad (alrededor de 380.000 nacimientos al año), mientras que la esperanza de vida promedio ha aumentado a alrededor de 81 años para los hombres y 85 años para las mujeres. Tenemos alrededor de un millón de no centenarios, pero sólo 22.000 centenarios y 17 personas que han cumplido 110 años. Ante esta situación, hay que subrayar que si nos fijamos en lo que más debería importarnos, es decir, la duración de una vida sana, caemos significativamente más abajo en las clasificaciones internacionales.

La razón de la diferencia entre la edad general y la edad saludable depende de la presencia de enfermedades, a menudo más de una, en el mismo individuo. Por ello, se ha vuelto urgente en nuestro país aumentar la duración de la vida saludable, objetivo que se puede lograr aplicando los llamados buenos hábitos de vida. Todos sabemos lo que es, pero no lo aplicamos, y muchas veces ponemos una serie de excusas: “la semana que viene empezaré a mejorar mi alimentación”; “Mi médico fuma, por lo que no duele tanto”; “De nada sirve tener buenos hábitos de vida ante la presencia de contaminación”; «Como lo que quiero y uso suplementos de todos modos».

Sin embargo, los buenos hábitos de vida ofrecen una mayor probabilidad de llevar una vida saludable cuanto más se cumplan, lo que resulta en un acceso reducido a médicos y medicamentos, con la ventaja de liberar al NHS de servicios auxiliares. En este sentido, conviene elaborar una lista de buenos hábitos de vida para describir sus ventajas. Evitar fumar es fundamental, teniendo en cuenta que el cigarrillo representa un factor de riesgo para 27 enfermedades, entre ellas varios tipos de cáncer. Conocemos la conexión entre el tabaco y el cáncer de pulmón, pero hay muchos tipos de cáncer que se ven afectados por el tabaquismo, incluidos el cáncer de vejiga y el cáncer de mama, así como ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, cataratas, artritis reumatoide y otras formas de artritis. El tabaco también plantea daños no sólo a quienes lo consumen, sino también, indirectamente, a las personas que reciben humo de segunda mano.

Se debería aumentar la prohibición de fumar en los parques públicos, donde suele haber niños, en los lugares donde espera el transporte, en las playas, etc. Sin duda, una forma de reducir el consumo de tabaco es aumentar el precio de los cigarrillos: en Italia es de unos 5 euros, mientras que en Inglaterra es de unas 10 libras y en Francia ha subido recientemente a 14 euros. El Estado italiano teme perder los 14.000 millones de dólares que gana en impuestos, pero es muy miope teniendo en cuenta los enormes gastos que suponen las enfermedades causadas por el tabaquismo.

No solo eso, fumar también tiene un enorme impacto en el medio ambiente, porque el cultivo de tabaco en Italia tala casi 14 mil hectáreas de bosque, lo cual es importante para mantener una buena purificación de la atmósfera. Consideremos también que cada año se fuman unos 40 mil millones de cigarrillos, que emiten sustancias cancerígenas e inflamatorias y acaban en la atmósfera, aumentando las llamadas partículas finas. Además, en el suelo se depositan enormes cantidades de colillas de cigarrillos, cuyos productos tóxicos acaban en el agua y en los alimentos. Asimismo, se debe evitar el alcohol, que la Organización Mundial de la Salud declaró recientemente cancerígeno. Los intereses económicos en juego, especialmente en la industria del vino, no permiten lo decidido en Nueva Zelanda y Australia, donde todo el que compra una botella la encuentra etiquetada: «Este producto puede ser perjudicial para la salud». Abstenerse de consumir drogas es otro buen hábito de vida, al igual que abstenerse de jugar, que puede ser causa de problemas mentales y suicidio.

Todos sabemos lo importante que es la nutrición. En Italia tenemos una tradición de dieta mediterránea, que consiste en privilegiar las verduras, las frutas, los hidratos de carbono complejos (pasta, arroz) y el pescado, y reducir la cantidad de carne, especialmente roja, y de grasas. Se puede decir que la dieta debe ser variada para aportar todos los micro y macro nutrientes, pero con moderación. Numerosos estudios, desde ratones hasta monos, han demostrado que reducir la cantidad de alimentos consumidos en aproximadamente un 30 por ciento conduce a un aumento de la esperanza de vida en aproximadamente un 20 por ciento. Un estudio en humanos, llamado CALORIE2, evaluó el resultado de una reducción de calorías del 25% durante dos años e identificó efectos positivos como una reducción del colesterol, de la presión arterial sistólica y diastólica, una mejora del índice de sensibilidad a la insulina, un aumento de la capacidad cognitiva. rendimiento y disminución de… Metabolismo en reposo. Además, comer pequeñas cantidades tiene efectos antiinflamatorios.

La actividad física también es muy importante, porque mejora la función circulatoria y el consumo de calorías. De hecho, 40 minutos de correr o caminar al día es esfuerzo suficiente. Hay muchos estilos de actividad física: cada uno puede elegir el que más le convenga. Sin embargo, es importante no abandonar nunca la actividad física porque, combinada con una nutrición adecuada, permite mantener un peso corporal normal evitando el sobrepeso y la obesidad. Esta trinidad (nutrición, actividad física y peso corporal) es la base para evitar la diabetes tipo 2, así como los trastornos cognitivos que se producen en la vejez.

Dormir, al menos 7 horas diarias, es necesario, además de para descansar los músculos, y también para mantener en buen estado el cerebro. De hecho, el cerebro es el órgano con mayor metabolismo y produce desechos que no se pueden eliminar durante el día. Durante la noche, la eliminación de residuos se duplica. Esto nos permite evitar la persistencia de sustancias que pueden ser perjudiciales para la actividad cerebral. Entre los buenos hábitos de vida, no debemos olvidarnos de mantener las relaciones sociales. Debemos asegurarnos de que con el paso de los años no nos aislamos; Debes seguir siendo proactivo, por ejemplo realizando actividades de voluntariado o pasatiempos que te gusten.

Finalmente, es muy importante recordar los determinantes sociales y económicos. Tener un bajo nivel educativo generalmente significa bajos ingresos y esto determina poco interés por la salud porque el objetivo principal es llegar a fin de mes. Sin embargo, esto conduce al acceso a alimentos procesados ​​de bajo costo y, por tanto, a mayores tasas de obesidad y diabetes. En general, vivir en los suburbios, en ambientes pobres, acorta la vida de una persona. El último elemento a considerar es el papel que desempeñan los servicios de salud. Las vacunas, que a menudo enfrentan obstáculos en nuestro país, son parte de la prevención, al igual que la participación en el cribado de enfermedades crónicas y tumores. Diagnosticar precozmente el tumor significa una mayor posibilidad de curarse de la enfermedad y, lamentablemente, sólo el cincuenta por ciento de los italianos, por ejemplo, participan en los exámenes de detección propuestos por las regiones para identificar el cáncer colorrectal.

Prescribir buenos hábitos debería ser tarea de los médicos generales para ayudar a los pacientes a mantener estilos de vida saludables. En conclusión, necesitamos una gran revolución cultural que coloque la prevención en la vanguardia de la medicina. Esto requiere el establecimiento de una Escuela Superior de Salud, donde se pueda capacitar a los gerentes para que puedan ingresar al NHS con la preparación preventiva adecuada. No sólo eso, sino que también es necesario sensibilizar a las escuelas italianas sobre los problemas de salud: una hora a la semana será suficiente, en todos los grados y niveles, para empezar a cambiar la mentalidad y, sobre todo, hacer que los jóvenes comprendan que lo que lo que haga hoy afectará su estado de salud en el futuro. Incluso en las facultades de medicina actuales se descuida la enseñanza de principios relacionados con la prevención. Hay mucho por hacer, pero esta revolución cultural fundamental debe comenzar lo antes posible.

Fundador y Presidente

Instituto Mario Negri de Investigaciones Farmacéuticas IRCCS