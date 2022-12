«Los ataúdes se movieron seis veces más de lo habitual» – Corriere.it

De Guido Santevichi

En Beijing es imposible extraer estadísticas sobre las bajas de Covid, pero la ausencia de muertes en los boletines oficiales es claramente descabellada. Miedo a que el invierno chino sea largo y doloroso

los Dudas sobre Pekín en días Después del covid cero Que recuerda inquietantemente a quiénes son Wuhan durante la primera ola de la epidemiaY el Entre enero y marzo de 2020. ¿Cuántos infectados? ¿Cuántos muertos hay? las autoridades tienen Deja de contar la incidencia reclamándolo No son significativos y poco fiables. Debido a la gran cantidad de personas asintomáticas que ya no pueden ser identificadas después de que se cancela la obligación de obtener muestras de movimiento. Y el Desde hace días, oficialmente no habrá muertos en la capitalSolo se registraron unas pocas decenas de pacientes en estado grave.