El descenso de St. Moritz, la victoria de Cortoni frente a Jogia

Brignone VII

«Tengo un buen presentimiento sobre esta pista – comenta Elena Cortone en la línea de meta – Me alegro de haberme perdido el rencor que no pude mostrar en el entrenamiento». Con el tiempo, la nevada se hizo cada vez más fuerte y la visibilidad también empeoró, las condiciones no impidieron la separación de Federica Brignone, séptima a 1″ 27 de Cortone y detrás de Mikaela Shiffrin (sexta a 1″ 23). Laura Pirovano 10 (a 1″ 36), Caroline Pichler 21 (a 2″ 10), Nicole Delago 29.