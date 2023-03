Los agentes asiáticos huyen de Suiza por temor a futuras sanciones. El estado suizo ha comenzado a decir adiós a la neutralidad total

Lo que es cierto para los individuos también lo es, en mayor escala, para las naciones. El dólar mantiene firmemente su posición dominante en los mercados globales, pero lo cierto es que las sanciones decididas por Washington impulsaron a muchos países a reducir su dependencia del dólar.

El proyecto de ley de guerra también viene En Suiza que, por primera vez, renunció a su estricta neutralidad histórica. Aunque el estado suizo ha reiterado que es legalmente imposible confiscar los bienes de los rusos sancionados retenidos en el país, ha tomado la línea de las sanciones occidentales. El problema concierne no sólo a las grandes posesiones rusas, que no son poca cosa. hay en juego Especialmente los tesoros chinos. Pekín está mirando a Rusia y viendo qué le puede pasar ¿Debería imponer su mano sobre Taiwán? Y los chinos ricos lo hacen dos más dos. Mañana también depositaron sus bienes en Occidente Puede que no sea completamente seguro Y las limitaciones que afectan a la riqueza rusa actual sufren.

Suiza sigue siendo el tesoro número uno de la gran riqueza mundial, ya que posee alrededor de una cuarta parte del total. Como resultado de sanciones alrededor de 7.5 mil millones de francos (8.000 millones de euros) de depósitos atribuidos a clientes rusos, de un total de 46.000 millones, están actualmente congelados. No solo nos sorprendió, sino que también nos conmocionó. Por el hecho de que Suiza ha renunciado a su estatus neutral”, dijo. tiempos financieros Director de operaciones en Asia en un banco suizo, y agregó que tenía pistas sobre cómo hacerlo. Cientos de clientes asiáticos que estaban considerando abrir una cuenta en Suiza se han retractado. Vienen de los jefes de los diez principales bancos del país. testimonios similares No sin una gran cantidad de ansiedad. El sistema bancario suizo ya está luchando con las dificultades del gigante. crédito suizo Está luchando por recuperarse de un año terrible marcado por salidas de depósitos, un colapso del mercado de valores y las consecuencias de las quiebras de Archegos y Greensill implicadas. La nueva «timidez». Los clientes rusos ricos primero, Y ahora los asiáticos definitivamente no ayudan. «El tema de las sanciones lo plantearon los clientes», dijo uno de los banqueros entrevistados por el Financial Times de Londres.

Leer también Economía y Lobbies | Por Mauro Del Corno. El fracaso del embargo petrolero ruso: Moscú exporta los mismos volúmenes gracias a «barcos ficticios». Riesgo boomerang para la Unión Europea

Lo que se aplica a los individuos también es cierto, en una escala mayor, para estados. El dólar mantiene su posición de manera constante Dominación de los mercados globales. Pero lo cierto es que las sanciones decididas por Washington impulsaron a muchos países a hacerlo reducir su dependencia del dólar. De momento es indecente hablar de multimoneda, pero a esto es a lo que aspiran China, India y Rusia Total. a través del dólar Estados Unidos tiene una herramienta extraordinaria para influir en los equilibrios internacionales y manteniendo el sistema geopolítico que más les convenga. Una fuerza que fusiona el poder militar y en ocasiones lo supera. El dólar sigue actuando 60% de las reservas del banco central (Pero dado que las reservas, como en el caso de Rusia, a menudo se encuentran físicamente en el extranjero, pueden ser «congelado» imperio). Ellos siguen euros en un 20% Del total, la moneda japonesa y el yen aumentaron un 6%. Libras Esterlinas, Yuan Chino y Dólares Canadienses Y Australia en conjunto representa menos del 5% de las reservas del país. durante mucho tiempo allí China ha iniciado el proceso de desvinculación del dólar No ha publicado estadísticas actualizadas sobre la estructura de sus reservas de divisas durante varios años. Director Gerente Adjunto y Economista Jefe del Fondo Monetario Internacional Gita Gopinath Ha dicho en el pasado que las sanciones a Rusia podrían hacer eso. La erosión de la hegemonía del dólar Fomentar la creación de bloques comerciales más pequeños utilizando otras monedas. El economista Zoltán Bozar Credit Suisse cree que el sistema monetario multipolar vinculado a las perspectivas miente materias primas.

una agencia Reuters Señala cómo las sanciones internacionales, encabezadas por Estados Unidos, empiezan a erosionar la hegemonía del dólar Comercio internacional de petróleo. contratos entre Moscú, India, De hecho, la principal salida rusa de crudo transportado por mar estaba rubricada en otras monedas. Una tendencia que puede resultar duradera y poderosa. India es el tercer mayor importador de petróleo del mundo y Moscú se ha convertido en su principal proveedor. La mayoría de las veces, el petróleo ruso se refina en India y luego los productos obtenidos (gasolina, diesel, etc.) se venden en Europa (a precios más altos). Moscú acordó vender los suministros. Del gas a China en yuanes y rublos en lugar de dólares. Después de la entrada en vigor de la prohibición del petróleo crudo ruso el 5 de diciembre, los clientes indios comenzaron a pagar a los proveedores en monedas como Dírham de los Emiratos Árabes Unidos y el rublo. algunos comerciantes con Con sede en Dubái Están tratando de identificarse con las empresas. Contrato Gazprom y Rosneft, no el dólar.