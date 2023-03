Gran Hermano VIP 2022/2023

Todavía gritando afuera de la casa de Gran Hermano Vibe, una mujer le dice a Eduardo Tavasi que terminó segundo en la transmisión por televisión del primer finalista. reacciones de los competidores.

Activa las notificaciones para recibir actualizaciones Gran Hermano VIP 2022/2023

en el hogar Gran Hermano VIPLos concursantes aprendieron una información muy importante. vipponi se ha enterado de que en la transmisión sobre el primer finalista, Eduardo Tavasi Terminó segundo y, por lo tanto, inmediatamente después de Oriana Marzoli. Obviamente, no faltaron los comentarios, incluidos los comentarios Antonella Fiordellisique sentí que el programa estaba usando. Pero vamos en orden.

Edoardo Tavassi descubrió que ocupaba el segundo lugar en televisión

Todavía gritando afuera de la casa del Gran Hermano Phip. Una mujer no se alejó mucho del sitio del reality y, equipada con un megáfono, creyó conveniente hacerle saber a Eduardo Tafasi que ocupaba el segundo lugar en la transmisión anunciando a Oriana Marzuli como finalista. Antes de llorar: «Tavassi eres segundo en la transmisión»Eduardo se regocijó y agradeció:Había una necesidad, te amo cariñoDavide Donade, presente en el lugar, primero felicitó a Tavasi, luego le pidió a la dama -inaudito- que contara todo el ranking. En los últimos días, el ex tronista masculino y femenino dijo estar convencido de estar entre los competidores más fuertes, pero no fue así. el primer ranking Los finalistas son:

Oriana Marzoli, 28,3%;

Eduardo Tavassi, 26,5%;

Antonella Fiordelesi, 24,2%;

Nikita Pelizon, 17,7%;

Micol Encorvía 1,2%;

Andrea Maestrelli, 1,1%;

David Donady 1%.

La reacción de Antonella Fiordelesi

La noticia del segundo de Edoardo Tavassi en televisión también llegó a oídos de Antonella Fiordelisi, quien no se lo tomó bien. No por el resultado en sí, sino porque se aferra a la meta en cada encuentro televisivo importante, y así se le da la ilusión de estar siempre a un paso del primer lugar. Rivalidad con Oriana Marzoli: «Si Tavassi es segundo, entonces tiene sentido que Tavassi haya venido contigo al final. ¿Entiendes Oriana? No tiene sentido que cada vez que usen este estudio me engañen. Ni siquiera estuve entre los primeros finalistas ”.