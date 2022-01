Long Covid, dentro de la sala de rehabilitación. “El virus me atacó fuerte y durante un año y medio estuve deambulando por las clínicas”

menú para sintomas de los llamados Covid largo Es largo y similar a los síntomas de la infección. Más de tres meses después de la lesión, la fatiga, los dolores de cabeza, la pérdida de peso y la pérdida de la voz persisten en algunas personas, Síntomas físicos y respiratorios.Graves repercusiones psicológicas. Sin embargo, los frotis no solo son negativos, sino que el primer análisis a menudo no muestra daño «permanente» en los músculos o tejidos.

“Hace dos años, detectó la primera ola de la pandemia, con neumonía intersticial máxima – explica el director de rehabilitación cardíaca de ASL 3 Piero Clavario – Estamos equipados para tratar de responder a una emergencia que temíamos podría tener peores repercusiones a largo plazo”. La buena noticia después de verlo pasar por la sala de rehabilitación. 300 pacientes covid largos, es que a pesar de los pesados ​​flaps, No se observaron consecuencias físicas irreversibles.: «Pero Long-Covid está ahí, la gente ya no siente lo mismo, y podemos medir y controlar los problemas musculares con instrumentos finos. Te falta el aire, ya no eres capaz de hacer cosas elementales como subir escaleras o cargar compras, y algunos necesitan meses de soporte de oxígeno para respirar».

El propósito de la sala de rehabilitación en el primer piso de «Palazzo della Salute» Desde Génova Por ello, debemos hacernos cargo de la formación en rehabilitación de estos pacientes: “Se tarda unos meses, dependiendo de cada caso, pero hasta ahora siempre hemos podido devolver a los pacientes al nivel de salud que tenían antes del Covid -explica el cardiólogo – Clasificamos la actividad física como si fuera una droga, con dosis y duración. La gente puede hacerla incluso sin nosotros, pero estimamos que la diferencia en los tiempos de recuperación puede ser de varios meses, con una rápida mejoría en la calidad de vida.»